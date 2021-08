Football ; Le FC Bastia Borgo s'incline à Sète

Stade Louis-Michel, FC Sète : 2 FC Bastia-Borgo : (1-0)

Buts pour Sète : Mannai (44e), Jarmouni (90e+2)

FC Sète

Pappalardo, Coelho, Solvet, Kharrazi, Seydi, Phuliponeau, Mannai, Mané, Hakkar, Baoui, Akoubakari



FC Bastia-Borgo

Balijon, Schuster, Hamdi, Pellegrini, Mahieu, Magassouba, Lajugie puis Machado (78e), Anziani puis Fulbert (78e), Grain puis Bassaouamina (58e), Copanese puis Vittori (90e), Mbala



Un but en contre en fin de première période puis un second en toute fin de partie ont suffi aux footballeurs du FC Sète pour entamer victorieusement leur championnat de national.

Masi si les Héraultais sont sortis vainqueurs de cette première joute de la saison, on doit à la vérité de dire que ce sont les Corses qui ont eu les meilleures opportunités de faire trembler les filets de Pappalardo.

Mais le gardien sétois, l'équerre ou le poteau des locaux ont tout renvoyé.

A l'inverse Mannai à la 44e minute puis Jarmouni en fin de match ont su faire preuve de l'adresse qu'il fallait pour faire trembler les filets des insulaires.

Des débuts certes ratés pour l'équipe corse, mais l'ensemble devrait, une fois la bonne carburation trouvée, progresser sans problème, dans ce championnat National qui ne fait que démarrer.