Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture : 8 millions euros pour la Corse

C’est une bonne nouvelle pour les pêcheurs professionnels insulaires. La Corse a décroché une enveloppe conséquente, dans le cadre du fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture (FEAMPA). « Le budget augmente de 3,9 millions à 5,4 millions. Au total, pour la période 2021-2027, les parts Région et Europe confondues représenteront 8 millions d’euros », détaille Nathalie Paoli-Leca, cheffe de service « développement durable de la mer » à l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC).



L’office se félicite de ce résultat, fruit d’un travail de négociations débuté en juillet 2019 « par une concertation fructueuse avec le Comité des Pêches et des Elevages Marins de Corse ainsi que les quatre Prud’homies et l’ensemble des aquaculteurs. La participation de l’OEC à l’intégralité des réunions menées avec Régions de France et les ministères a été déterminante », estime l’OEC.