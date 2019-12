Fola di Natale : A Pignatta di u Signore

- Aiò, o Minnà ! Contaci ghjà una fola di Natale.

- Iè a me filetta. Ma, ùn ti ne scurdà. Cusì, a cuntarè dinù tù, quandu sarè maiò. A ti contu sta sera, comu a m'avia conta a me minnana ottant'anni fà. E a l’avia cuntata a so minnana una sera d'invernu, in surbuddà, à cantu à u fucone di Natale…Eccu la…

A Pignatta di u Signore

« In quelli tempi, chì Cristu andava per isse strade, si patia a fame in i nostri lochi. E, in qu’ell’epica chì paria bella casticata, arba, ùn ci n' era manca in a pianura di Baracci. Tandu, si campava à a frasca, è s’è no’ feri ùn ci ne saria firmatu ! Una sera com’è tante, eramu di dicembre, un buiateru si cunturrava in paese à l'abrucatu, stancu, domu è famitu. I so boii, ùn li pudia più impaghjà per fà sulcina. Allora, s'avia posu da per ellu, una linzarella d'orzu in punta di ghjallonu. Ma, nanzu di ghjunghje in paese, li s'accosta un omu furesteru chì li dumanda alloghju per a notte.



« E, u vi daremu, po, un sacconu à cant'a u focu, ma in a pignatta, ùn ci sarà tantu, chè malannata…E cusì, ghjunsine in casa. Quì, a donna di u buiateru li dissi :



« Sta sera, a cena, ùn sarà chè brodu longu incù lattarella. Mettitevi puru, à tavula chè sarete bellu stancu! » « Ne staremu à grazia à Diu » risposse u furesteru.



Mentre ch’ella bulecheghja a so suppa in a so pignatta cù u cuchjaronu, o miraculu di a Santa Natività, vi ci caccia tamantu pezzu di carne, tutta pulpa, eppò ne sorte un antru pezzu ancu più maiò chè u primu. E più a donna ficcava cuchjaronu in a pignatta, più ne surtia robba !!! Tandu, a donna è u so maritu si lamponi in piazza, lintendu brioni.



« Aiò ! Currite tutti, ch’elli ci sò i miraculi in casa nostra ! »



E tuttu u paese famitu accorsi, ne feci à manghjà. Manghjà, ci n'era per tutti à buzeffara. Ma, quand' ognunu fù bellu techju, si n'avistinu chè l'omu furesteru, ùn ci era più. E nimu, ùn l'avia vistu sparisce, escie da a casa. Si n'era scatulitu. Iss’omu furesteru, era u Signore, ùn lu vidia più nimu in casa. Ma ellu, stà sempre in casa di a fede. E quella sera di Natale, in quella casa benedetta, Cristu, ch'ùn hè mai stancu di fà miraculi, ci avia messu a so santa manu… »