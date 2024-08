Foire de Filitosa : Une nouvelle édition très courue avec le LOT en invité d’honneur

Rendez-vous incontournable du début d’août dans le Taravu, la foire de Filitosa, a Fiera di u Turisimu Campagnolu, qui se tient du 2 au 4 août sur le site préhistorique prestigieux de Filitosa, se décline sur le même schéma qui fait son succès depuis sa création. Cette manifestation, co-organisée avec l’Agence du tourisme de la Corse, se veut le « carrefour rural européen du tourisme durable, patrimonial et de la multifonctionalité ». Elle a pour objectif, selon sa présidente, Rose Marie Cesari, « la promotion, la conservation du terroir et de sa culture insulaire, permettant pour la population locale autant que touristique de rencontrer artisans, producteurs, fidèles représentants du savoir-faire des quatre coins de l'île de Méditerranée et d'Europe. Elle est également un point de rencontre pour réfléchir à la manière de concilier économie de production et tourisme, équilibre entre développement du littoral et de l'intérieur, trouver des éléments de réponse afin de valoriser les traditions tout en regardant l'avenir ». C’est à la foire de Filitosa, lors des journées professionnelles sur les thématiques du tourisme et de l'agriculture qu’ont été lancés la première Route des saveurs, les « Stradi di i Sensi » et un réseau européen d'acteurs économiques, associatifs et institutionnels avec la participation de la Sardaigne, la Toscane ou l’Alsace, ou encore la finalisation d'un projet alimentaire territorial et le lancement de la plate-forme AGRISPORTA porté par le PETR (Pôle d'équilibre territorial et rural).



Une journée studieuse

La foire débute d'ailleurs le 2 août avec les journées professionnelles et techniques et un séminaire sur le thème de l'équilibre entre agriculture, tourisme et agritourisme. « La foire débute, comme elle le fait depuis 30 ans, par la journée professionnelle et technique. C’est une journée très importante qui aura le même format qu’il y a deux ans. Elle se déroulera en deux temps : le matin avec des retours d'expérience et la présentation des projets des différents territoires de Corse et d'Europe dans la continuité des travaux effectués depuis 20 ans à Filitosa et depuis 13 ans à Seneghe. L’après-midi avec des échanges sur une stratégie commune des Territoires présents et sur la bourse aux projets européens », explique Paul-Joseph Caïtucoli, conseiller territorial, président du Syndicat mixte de l'abattage en Corse (Smac) et maire d'Arghjusta è Muricciu, très impliqué dans l’organisation de la foire et du séminaire. « C’est lors de ces journées que sont nées la route des Sens et la plupart des réseaux d’agritourisme et que nous avons créé le réseau européen. Il y aura nos partenaires habituels : Sardaigne, Toscane, Catalogne, Pays basque, toutes les régions à forte identité que nous invitons depuis 30 ans ». Seront présentés les retours d’expérience de la Route des vins de Toscane, l'exemple du Booking Amiate Toscane, de l'agritourisme à travers le label « Bienvenue à la Ferme », du slow tourisme, également le projet BestMed de route thématique et d’observatoire du tourisme. « Il y aura des offices de tourisme, des représentants de Corsica Linea et d’Air Corsica qui sont des partenaires historiques. Tout cela, nous le faisons en partenariat avec l’Agence du tourisme de la Corse qui est notre partenaire depuis de nombreuses années, avec aussi les Chambres d’agriculture. C’est un programme très studieux. Des partenaires vont intervenir en Visio, notamment les Ligures et les Toscans », précise Paul-Joseph Caïtucoli.



Développer l’agritourisme

Sans remettre en cause son rôle premier de promotion des producteurs et artisans locaux, l’édition 2024 de la foire de Filitosa entend se donner une nouvelle dimension « en élargissant son rayonnement par un travail de fond, commun avec tous les territoires de Corse de Méditerranée et d'Europe, sur le devenir du tourisme rural et patrimonial avec en perspective la création d'offres 4 saisons incluant tous les acteurs et la promotion d'un tourisme durable. Egalement, une réflexion sur un plan de relance : quels produits ? Quels outils de commercialisation ? Quels moyens de promotion ? Quels moyens de transport ? ». L’idée est de développer l’agritourisme en travaillant sur des Packages hors saison avec des offres Nature, Culture, Terroir & Patrimoine. « Pour une île, le plus important dans cette stratégie-là, c’est la notion des transports. Le dossier concernant l’achat de flux a été voté à l’Assemblée de Corse, ce qui veut dire que l’on aura, sans préjuger de l’attribution des lignes, une offre de sièges sur quatre aéroports à l’international et quatre sur le continent français. Nous mettons à disposition de l’ensemble des opérateurs et donc du territoire notre réseau et tout un tas de produits, de packages que l’on voudrait promouvoir, développer et mettre en œuvre comme on l’avait fait il y a 20 ans », ajoute Paul-Joseph Caïtucoli.



Le Lot et son savoir-faire

L'ouverture grand public se fera vendredi en nocturne à partir de 19 heures et se poursuivra le weekend à partir de neuf heures. L’invité d’honneur, cette année, est le département du Lot en Occitanie, en particulier Cahors, mais aussi le territoire de Barbagia - Mandrolisai - Gennargentu de la Province di Nuoro en Sardaigne. Au total, neuf territoires sont représentés. « Notre invité d’honneur, cette année, est le département du Lot avec leurs produits typiques, leurs fromages AOP, le Rocamadour, le vin de Cahors, etc. et aussi leurs expériences en termes d’agritourisme et de tourisme rural. A Fiera di u Turisimu Campagnolu fait partie de la FFRAAC, la Fédération régionale des foires rurales, agricoles et artisanales. La plupart des syndicats et des filières agricoles, les syndicats AOP, U Casgiu Casanu sont nés sur les différentes foires. C’est une manière aussi de mettre en valeur les corps intermédiaires que sont les associations, les foyers ruraux qui portent ses démarches depuis 40 ans », rappelle Paul-Joseph Caïtucoli. La foire accueille, cette année, près de 140 stands. « Il y a une augmentation importante du nombre d’exposants. La demande était forte, on a même dû refuser des personnes. Il y a, comme d’habitude, les couteliers, les animaux de la vallée du Taravu, des promenades, des démonstrations de poterie et de coutellerie. Et puis cette fameuse cuisine ouverte où l’on fait des démonstrations culinaires à partir de nos produits ». Le LOT fera aussi la démonstration de son savoir-faire culinaire et des chefs corses proposeront de déguster les recettes locales. Sans oublier la programmation culturelle avec des concerts de chants corses, le groupe l’Intrecciu pour la soirée d’ouverture, Orizonte, le samedi soir et Maï Paesce dimanche en clôture, suivi de grands bals. Et tout une série de jeux, d’animations et de promenades…



