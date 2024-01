Florian Straser, nouveau directeur de cabinet du Préfet de Corse

« J’arrive avec beaucoup d’envie, mais aussi de curiosité. Ce n’est que mon second poste préfectoral. Je suis relativement nouveau dans mes fonctions au sein de l’État. La Corse est une île que je ne connaissais trop, mais qui ne peut pas rendre indifférent par son côté atypique ». Danyl Afsoud, l’ancien directeur de cabinet du Préfet de Corse, parti à la Cour des comptes, c’est un tout jeune ancien élève de l’ENA, âgé de seulement 30 ans, qui arrive en Corse après une première aventure préfectorale du côté de la Somme. Ancien chargé de mission auprès du secrétaire général du ministère de l’Intérieur puis auprès de la directrice générale des outre-mer, Florian Straser avait demandé lui-même à rejoindre la Corse : « J’ai demandé à venir ici. C’est une affectation volontaire. J’avais plusieurs évolutions après la Somme, mais j’ai préféré découvrir un territoire, avec de nouveaux enjeux ».



« Une année charnière avec le processus d’autonomie »

Des enjeux très importants avec des discussions au plus haut sommet de l’État concernant l’évolution institutionnelle de l’île : « Le processus d’autonomie est engagé avec le gouvernement depuis plusieurs mois maintenant, mais doit aboutir, sinon transcrire, avant la fin de l’année. C’est une année charnière, mais aussi et surtout un défi pour un serviteur de l’État comme moi. C’est un moment historique qui se joue et c’est un honneur de pouvoir accompagner les élus et les habitants dans ces discussions, c’est aussi une fierté. Il y a un intérêt très fort. Si j’ai choisi, en sortant de l’ENA, d’aller dans les territoires, sur un métier préfectoral, et pas dans un bureau à Paris, c’est pour vivre ce genre de moment de politique publique ».

Un choix donc important dans un contexte politique brûlant, mais qui ne fait pas peur au nouveau directeur de cabinet : « La Corse ne laisse jamais indifférent. Quand vous annoncez, que vous venez ici, chacun y va de son avis. Il y a beaucoup de gens qui pensent connaître la Corse, mais il faut savoir faire la part des choses. Moi, j’arrive ici avec un esprit vierge de tout préjugé pour me faire ma propre idée et y découvrir ses habitants. Je suis ici pour 3 ans, c’est une durée très courte, mais je veux me mettre au service de ses habitants durant cette période. C’est un territoire qui porte beaucoup de fantasmes, et qui rend très humble quand on arrive ici ». Le tout jeune Florian Straser a toutefois rapidement pris ses marques et a déjà commencé à rencontrer les différents représentants politiques de l’île : « Je suis actuellement en train de rencontrer les élus, les parlementaires, le personnel de la Collectivité de Corse, mais aussi les maires pour faire connaissance. C’est eux qui connaissent les besoins de la population. C’est un cycle qui va se poursuivre dans les prochaines semaines ».



Un exercice grandeur nature dès ce matin avec l'alerte tsunami

En attendant, c’est un exercice grandeur nature que le nouveau directeur de cabinet a pu vivre ce matin avec la mise en place ce matin, d’une alerte tsunami, envers la population insulaire : « Le rôle de l’État, c’est la gestion de crise et par exemple préparer un risque de tsunami en Méditerranée. Ce qui est important, c’est de donner les bons réflexes à la population, qu’ils aient l’habitude et qu’ils sachent ce qu’il va se passer. Les premières minutes sont souvent cruciales. Le but de ce matin était de faire découvrir ce message d’alerte à la population et d’apprendre les consignes dans ce type de situation ». Intronisé officiellement ce lundi, Florian Straser a été nommé pour une période trois ans, nouvelle durée maximum autorisée pour un directeur de cabinet préfectoral.