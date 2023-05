Flo Carli and Friends, un nouveau groupe sur la scène musicale insulaire lance son premier clip

Depuis leur enfance, Flo Carli, Pascal Cucchi et Nicolas Filly partagent une passion commune : la musique. Aujourd'hui ce sentiment s'est concrétisé avec la création du groupe Flo Carli and Friends "fondé sur un fort lien d'amitié" explique Flo qui a commencé sa carrière musicale à 16 ans en participant à l'édition 2013 de l'émission The Voice de 2013.



Repéré par un producteur, ce jeune Corse intègre la même année le boys band "Zerotwenty" basée à Amsterdam et produite par la célèbre maison de disque Sony Music Entertainment en collaboration avec le chanteur des "Black Eyed Peas" "Will I Am".

De retour en France, Flo intègre l'école "AID" à Paris, afin de se perfectionner en danse et en chant. Il est alors recruté pour "Notre Dame de Paris", la célèbre comédie musicale de Richard Cocciante et Luc Plamondon, spectacle dans lequel il a interprété tout d'abord "Phoebus" personnage incarné à l'époque par Patrick Fiori, puis "Gringoire" interprété par Bruno Pelletier.





Durant plus de 5 ans, ce jeune artiste fait le tour du monde en se produisant sur les plus belles scènes. Pascal Cucchi, quant à lui, accompagné des artistes depuis plus de 15 ans, s'inspirant des sonorités Rock/Pop/Blues. Avec son sens de l'arrangement musical, ce musicien s'investit désormais pleinement au sein du groupe auprès de ses amis. Nicolas Filly, batteur polyvalent, a rejoint le groupe de ses deux amis pour compléter la formation.Ce jeune groupe reprend les monuments de la musique, des années 60 à aujourd'hui, avec une attention particulière pour le choix des morceaux et leur interprétation. Le groupe a fait parler de lui en Corse et ailleurs avec leurs reprises de morceaux connus. Mais ils n'en restent pas là : les trois amis ont l'ambition de composer leurs propres titres pour s'épanouir pleinement et vont alors durant plusieurs mois, travailler avec passion, en studio, l'arrangement, l'interprétation ainsi que la couleur de cette création commune aux ambiances Pop/Rock jury'à la naissance de le premier single, "Juste être vivant", qui sortira en mai prochain et traitera du thème de l'enfance en guerre.