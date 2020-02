Fium'Orbu : Soffiu di lingua, l'association qui redonne goût à la langue Corse

Il y a deux ans, Ange-François Luzi (47 ans), professeur des écoles habilité bilingue a fait un constat : il est difficile de pratiquer le Corse au quotidien. Ainsi, avec un groupe d'ami il a créé Soffiu di lingua,une association qui a pour but la promotion de la langue insulaire à travers différentes activités comme des cours de chants polyphoniques et de cuisine traditionnelle. Là-bas, il y a aussi des leçons de Corse pour tous les niveaux.Dans un esprit encore plus ludique, l'association organise des journées en immersion pour visiter des lieux emblématiques de l'histoire de la Corse comme la citadelle de Corte et son musée, ou encore des lieux naturels tel que le lac de Padula.Aujourd'hui l'association compte 120 membres actifs pour une dizaine d'intervenants. Les profils des adhérents sont divers : retraités, parents d'élèves, enfants... il faut dire que tout le monde y trouve son compte !Si les adhérents de plus en plus nombreux sont désireux de découvrir, apprendre ou perfectionner leur niveau de langue Corse, c'est avant tout pour se retrouver que les personnes viennent avec plaisir aux cours de Soffiu di lingua.Ange-François Luzi explique : "Je pense que les associations ont leur rôle à jouer pour recréer du lien social. Ici, on comble un manque, celui de pouvoir discuter quelque part en langue Corse."Pour s'inscrire vous pouvez contacter l'association directement via Facebook en cliquant ici.