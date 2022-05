Finales à Biguglia et à Borgo : le lycée Marquette de Pont-à-Mousson champion de France UNSS de Handball

De mercredi à vendredi, cette compétition a rassemblé les 8 meilleures équipes féminines nationales de la catégorie, qualifiées à l’issue des championnats d’Académie du sport scolaire. « Grâce à l’appui de tous, ces championnats ont été une réussite, une belle fête où à chaque instant les valeurs olympiques se sont exprimées à la conquête du titre de Championne de France UNSS » se réjouissait au terme de cette manifestation sportive, Joëlle Le Mouellic, directrice départementale UNSS de Haute-Corse.



Pas d’équipe corse, hélas, car sur l’île, cette catégorie n’est pas représentée. « On a vu dans les tribunes de nombreuses lycéennes donc ces matchs auront peut-être donné envie à celles-ci de se lancer dans le hand » indique Joëlle Le Mouellic.





Au total, en comptant les officiels et les accompagnateurs, ce sont environ 150 personnes logées à l'IGESA, à La Marana, qui avaient fait le déplacement en Corse..

« On a eu un accueil magnifique et lors de nos périodes de temps libres on a pu faire un saut à Bastia, L’Île Rousse, Calvi et Bonifacio » déclarait radieux un prof de sport de Guingamp.

De jeunes Officiels ont veillé durant ces 3 jours au bon déroulement des épreuves. Dans le même temps une équipe de jeunes reporters du Collège Saint-Joseph de Bastia a "couvert" l’évènement et en a rendu compte sur les réseaux sociaux tandis que les jeunes "Organisateurs Sécu" du Lycée professionnel Jean-Nicoli de Bastia se sont occupés avec beaucoup de professionnalisme à la sécurité des biens et des personnes.

« En effet, ce championnat est l’occasion pour nos jeunes de prendre des responsabilités dans une démarche associative. C’est la citoyenneté qui se construit ici » explique J. Le Moellic.





Côté sportif, après des matchs de très bon niveau, au complexe de Borgo ce vendredi matin, le lycée Jacques Marquette de Pont-à-Mousson s’est imposé en finale face au lycée Alexis Monteil de Rodez. Une finale suivie avec passion par les représentants de la CdC, le DASEN de Haute-Corse, Bruno Benazech, la mairesse de Borgo Anne-Marie Natali et les autres partenaires. Pour la 3e place, on a assisté à un sacré mano a mano entre le lycée Jules Haag de Besançon et le lycée Auguste Pavie de Guingamp. Les Bretonnes s’imposant finalement.