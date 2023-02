Fin de série pour le Sporting battu (1-3) à Caen

D'entrée de jeu Caen mettait la pression et se créait la première opportunité obligeant Ndiaye à dévier un ballon vers son but mais Placide était vigilant.Pourtant la première véritable occasion du début de la partie était à mettre à l'actif du Sporting après ce centre côté droit, de Alfarela centre devant le but. Santelli se jetait sur le ballon et il fallait un superbe sauvetage de Mandrea pour empêcher le SCB d'ouvrir le score.Caen reprenait cependant du poil de la bête au terme de la première demi-heure de jeu avec trois belles opportunités en l'espace de quelques minutes : il y eut tout d'abord ce sauvetage de Placide qui repoussait cette reprise de la tête de Thomas, puis cette frappe de Mendy qui seul face vau même Placide croisait trop sa frappe puis ce but refusé à Mbock dont la reprise de la tête trompait Placide de près. Mais la joie caennaise était de courte durée : l'arbitre annulait le but pour une faute prélable !