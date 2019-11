Fin de la grève au centre courrier de Bastia Cap : un accord trouvé avec la direction

Maria Bettina Colonna le Mardi 26 Novembre 2019 à 16:31

Les négociations de ce mardi entre syndicats et direction ont abouti à un accord permettant la sortie du conflit au centre courrier de Bastia Cap et la reprise du travail.

La distribution du courrier et des colis s’effectuera dès demain, mercredi, pour les secteurs concernés : Bastia, Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota.



