Fin de l’ADSL en Corse : quelles sont les communes concernées ?

Dès le 31 janvier 2026, le réseau cuivre historique cessera définitivement de fonctionner dans les communes d'Afa, Ajaccio, San-Martino-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota. Un an plus tard, 24 autres seront concernées,



Un an plus tard, 24 autres communes seront à leur tour coupées, parmi lesquelles Alata, Bastelicaccia, Monacia d’Aullène et Villanova en Corse-du-Sud, ainsi que Pietracorbara, Poggio-Mezzana, Santa-Reparata-di-Moriani et Velone-Orneto en Haute-Corse.



Enfin, en 2028, 63 nouvelles communes seront concernées, dont Borgo, Belgodère, L’Île-Rousse, Figari et Pianottoli-Caldarello. Cette transition, menée par Orange, vise à remplacer totalement le cuivre par la fibre optique.



Cette transition, menée par Orange, vise à remplacer intégralement le cuivre par la fibre optique. L’opérateur prévoit une coupure en deux temps, comme le détaille la préfecture de Corse-du-Sud : "La fermeture du réseau cuivre se déroulera progressivement, par zones, et en deux temps. D’abord, la fermeture commerciale, qui bloque toute nouvelle souscription d’abonnement utilisant cette technologie. Ensuite, la fermeture technique, qui entraînera l’extinction définitive des services liés au cuivre."



ADSL, téléphone fixe, alarmes… Qui est concerné ?

Les abonnés qui utilisent encore une connexion Internet ADSL, SDSL ou VDSL devront basculer vers une autre offre. Les lignes téléphoniques fixes branchées sur une prise en T, encore présentes dans de nombreux foyers et entreprises, seront également coupées. Cette transition affecte aussi des équipements moins visibles mais tout aussi essentiels : systèmes de télésurveillance, alarmes connectées, terminaux de paiement et lignes d’urgence des établissements recevant du public.



Une transition à anticiper

Pour éviter une coupure brutale des services, les autorités appellent les particuliers et les entreprises à se tourner dès maintenant vers des solutions alternatives. « L’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) recommande de ne pas attendre le dernier moment pour migrer vers un abonnement fibre et de se renseigner en amont sur les options disponibles », souligne la préfecture.



Si l’État, la Collectivité de Corse et les opérateurs téléphoniques affirment accompagner les usagers dans cette transition, les communes concernées dès 2026 et 2027 devront rapidement informer leurs administrés. Le basculement vers la fibre est inévitable, mais il reste à voir si tous seront prêts à temps.