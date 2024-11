Fièvre catarrhale ovine en Corse : le coup de "gueule" de Dominique Livrelli

Dans un communiqué rendu public ce samedi soir, le président de l'Odarc souligne que, malgré ses "sollicitations répétées auprès de l’État et notamment lors de la session de fin septembre à l’Assemblée de Corse, aucune mesure n’a été prise pour se préparer à l'arrivée du sérotype 3 de la fièvre catarrhale ovine en Corse, vraisemblablement de Sardaigne comme il le craignait.

"À cette occasion, au regard de la proximité de notre île avec les cas détectés en Sardaigne, j’avais demandé à ce que la Corse soit placée immédiatement en zone vaccinale afin de pouvoir disposer d’un stock de vaccins disponibles dès le premier cas détecté sur notre territoire."

"J’avais rappelé l’importance des contrôles liés à l’introduction d’animaux vivants dans les ports de Corse.

J’avais enfin souligné que la Corse, au regard de son positionnement géographique, est extrêmement exposée aux risques sanitaires venant principalement du Sud et que des mesures sanitaires spécifiques devaient être prises, que ce soit au niveau de la prévention, du contrôle et de la protection".





Dominique Livrelli poursuit en soulignant que "non seulement rien n’a été fait, mais au contraire, des acquis ont même été perdus."

Et de citer l’arrêté dit « Mirmand » qui limitait l’introduction de végétaux en Corse et qui a été "abrogé". Les contrôles dans les ports qui sont de "moins en moins diligentés". Dénoncé aussi le fait que, selon lui, "le vaccin contre le sérotype 3 est indisponible, car aucun stock stratégique n’a été constitué".





"Aujourd’hui, c’est avec gravité et une certaine colère dont je constate l’incapacité de l’État à protéger notre agriculture et nos agriculteurs, alors qu’il en a la prérogative, la compétence et les moyens" ajoute-t-il en demandant officiellement à ce que des doses de vaccin FCO 3 soient mises à disposition gratuite des éleveurs dans les plus brefs délais et qu’une indemnisation des pertes subit par les éleveurs touchés soit mise en œuvre.

Dominique Livrelli prévient aussi que "la Collectivité de Corse et l’ODARC ne se substitueront plus aux manquements de l’État dans ce domaine, comme nous avons pu le faire pour le sérotype 8.

U troppu stroppia !"

Nous serons aux côtés des éleveurs afin qu’ils obtiennent ce qui leur revient de droit, à savoir protection et dédommagement, face à une crise annoncée et une fois de plus, non anticipée."