Fièvre catarrhale ovine : 65 000 doses de vaccin distribués pour protéger les cheptels en Corse

En Corse, l'inquiétude grandit parmi les éleveurs ovins après la découverte, le 8 novembre, d'un foyer de fièvre catarrhale ovine de sérotype 3 dans un troupeau de brebis dans la région du Sartenais. Depuis cette première détection, une dizaine d'autres exploitations de Corse-du-Sud sont sous surveillance, et plusieurs suspicions de FCO3 font l’objet d’investigations pour évaluer l’étendue de l’infection sur l’île.



Ce jeudi 14 novembre, à la demande d’Élodie Durizi, présidente de l’interprofession laitière ovine et caprine de Corse, une réunion de crise s'est tenue en préfecture d’Ajaccio, le préfet de Corse a rassemblé Dominique Livrelli, président de l’ODARC, ainsi que des représentants des chambres d’agriculture de Corse-du-Sud et de Haute-Corse pour faire le point sur l’ampleur de la crise et les mesures de soutien aux éleveurs.



A la sortie de la rencontre la préfecture a annoncé la mise à disposition gratuite de vaccins par l’État : "sur les 65 000 doses prévues pour le cheptel ovin corse, 7 700 ont déjà été livrées et administrées, permettant le lancement de la campagne de vaccination en urgence. Les 57 600 doses restantes, commandées par les vétérinaires sanitaires, sont en cours d’acheminement et devraient rapidement être disponibles pour couvrir l’ensemble des troupeaux ciblés, soit plus de 80 % des ovins de l’île." précisent les services de l'Etat. Les vaccins pour le cheptel bovin seront quant à eux disponibles fin novembre, répondant ainsi aux besoins de l’ensemble des éleveurs. "La vaccination, largement recommandée pour limiter la propagation de la FCO3, permet de réduire l’impact de la maladie sur les cheptels, particulièrement vulnérables face aux symptômes graves de la fièvre catarrhale." explique la préfecture en rappelant qu'un "fonds national d’urgence de 75 millions d’euros a été débloqué pour indemniser les éleveurs ayant subi des pertes dans leurs troupeaux en raison de l’épidémie."



La situation sanitaire sera de nouveau évaluée la semaine prochaine lors d’une réunion élargie aux représentants de toute la profession agricole corse, afin d’ajuster les actions entreprises et d’assurer un suivi de la campagne de vaccination.