Fièvre catarrhale : La détresse des éleveurs devant l'absence de réponses des services de l’État

Où en est l’épizootie aujourd’hui ? Elle progresse rapidement : « Certains cheptels sont décimés, explique Jean-Louis Paoli, avec la moitié des bêtes mortes ou au mieux improductives. En moyenne, pour les éleveurs dont le troupeau a été reconnu infecté, on compte 20 à 25 % du cheptel touché. Et s’il y avait 14 foyers déclarés il y a une semaine, à ce jour [NdlR : vendredi 24] on en a 26. Et ça continue ! Il y a des éleveurs pour qui il y a suspicion. Ils seront sans doute validés dans les prochains jours. » Des centaines de bêtes sont déjà décédées.



Manque d’herbe et cherté de l’aliment

La maladie attaque dans un contexte déjà difficile pour la profession. Si la pluie a bien fini par tomber, et en quantité, sur les reliefs de l’île, elle est arrivée avec un mois de retard par rapport à l’ordinaire. « Dans certaines régions de Corse, ceux qui ne peuvent pas irriguer et qui sont en parcours – c'est-à-dire ceux dont les bêtes se nourrissent dans les prairies naturelles ou le petit maquis – ont des terrains qui ressemblent à des billards ! Il n’y a rien dessus. Or pour que les brebis puissent pâturer, il faut que l’herbe atteigne 10 à 15 cm de hauteur. Il faudra bien un mois, après les dernières pluies, pour y parvenir. Les éleveurs doivent donc acheter de l’aliment. Mais avec l’inflation, celui-ci est pratiquement 50 % plus cher que l’an passé. »



Beaucoup d’éleveurs de l’intérieur, de Balagne également, sont touchés. Pour acheter de l’aliment, il faut de l’argent. Or les trésoreries sont aujourd’hui très dégradées. La faute à l’inflation – toujours elle –, aux méventes liées au COVID – un retard qui n’a pas été rattrapé –, aux sécheresses à répétition… Quant aux aides qui représentent une vraie composante du revenu de l’agriculteur – en Corse comme ailleurs –, elles tardent à être versées : « En général, elles arrivent début octobre. Mais nous sommes pratiquement en décembre et certains éleveurs n’ont encore rien perçu, alors que c’est ça qui peut leur permettre d’acheter de l’aliment… voire de se nourrir eux-mêmes ! Nous avons demandé que ce soit payé le plus vite possible… »