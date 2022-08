Fiera di l'Amandulu à Aregnu : Le retour après deux ans d'absence

Après deux ans d'annulation pour raisons sanitaires, Fiera di l'Amandulu, l’un des rendez-vous les plus emblématiques de la région revient enfin pour sa 24e édition. Pendant deux jours, ce week-end, artisans et producteurs retrouveront ainsi leurs visiteurs. "Pour le retour des festivités de cette année, nous avons un riche programme en perspective "annonce le président du Foyer Rural d'Aregnu, Philippe Andreani.



En effet, une cinquantaine d'exposants s'installera entre la place de l'église et les rues principales du village. Mais A Fiera dil'Amandulu, rebaptisée il y a quelques années déjà, A Fiera di l'Amandulu è di i Mistieri di a Creazione, se présente, en plus d'être une rencontre gourmande, comme un espace de valorisation et de promotion de produits identitaires, à travers les métiers et leurs créations. "En présence des nombreux acteurs des métiers de création, notre objectif aujourd'hui est d'innover, en proposant un événement mêlant le côté traditionnel et agricole au côté contemporain dédié à la créativité, avec nos partenaires des métiers de la création, l'Agenza, la couveuse, le Fablab de Calvi, l'office de pôle emploi Calvi Balagne, qui mettront en lumière les différents métiers d'art de notre île", continue le président.



Encore et toujours l'amande

A fiera est aussi l'occasion pour les organisateurs de parler de la filière de l'amande, peu développée aujourd'hui en Corse. Pour cela, le Foyer Rural d'Aregnu, a organisé une réunion d'information sur la filière de l'amande corse. " Un fruit qui fait partie du patrimoine insulaire et plus précisément du village d'Aregnu, dont le réel potentiel n'est pas exploité. Aujourd'hui, la Corse ne dispose d'aucune casserie pour traiter les fruits.Nous devons malheureusement exporter sur le continent si on veut casser les amandes. Ce qui est complètement incohérent. Nous avons la matière première et nous ne pouvons pas la traiter directement chez nous. Afin de redynamiser cette filière, nous avons en projet d'installer une casserie et un atelier de transformation, si possible au village d'Aregnu", précise Philippe Andreani.