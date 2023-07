Fiera di l’Alivu di Montegrossu : l'oliveraie corse face aux enjeux climatiques

Mais démonstration et dégustation ne seront pas tout.

Il s'agira aussi de débattre de l'olivier et de son avenir.

Ainsi prendre en considération l'environnement est depuis longtemps essentiel pour les producteurs. C'est pourquoi le président de la Fédération des Foires rurales agricoles et artisanales de Corse (FFRAAC), Jean-Marc Rocchi, organise le samedi 15 juillet à partir de 15h30 une conférence intitulée "L'olivier face au climat" qui, animée par des experts du Syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse (SIDOC), de la chambre d'agriculture, de la Haute-Corse et de France Olive, constituera un débat important.





"Après deux années de sécheresse, nous avons constaté que la question environnementale est cruciale pour l'oléiculture. Cela permettra d'alerter nos producteurs sur les dangers de la sécheresse et des tempêtes", explique Thierry Cervoni, président du SIDOC. En effet, selon lui, les récoltes ont diminué.

Cette année, 150 tonnes d’huile d’olive ont été produites, contre 300 en 2020, ce qui reste toujours plus qu'en 2021, où les récoltes sont tombées à 116 tonnes. “Tout le monde subit de plein fouet le changement climatique. Cela sera l’occasion de renseigner les oléiculteurs professionnels et amateurs sur les risques à venir et les bons gestes à adopter”, explique Jean-Marc Rocchi.

Cette 33e édition de la Fiera di l’Alivu, au-delà de son aspect festif et gustatif, sera donc l’occasion de sensibiliser les personnes à l'impact du climat sur la récolte des olives.

Ce n'est pas à négliger !