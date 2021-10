Fiera di Lisula : appena di storia

À cette époque, c'est une vraie foire artisanale et foire aux bestiaux qui dure trois jours. On y trouve tout : sporte, casgi, pippe d'Orezza et les animaux. Elle n'a pas encore lieu sur la place Paoli mais sur la promenade du Padule, où se trouve aujourd'hui les Palais des Allées.

C'est seulement vers 1889, qui le maire Achille Blasini installe la fiera sur sur la place Paoli pour fêter le retour des cendres de Pascal Paoli en Corse. Il décide aussi d'étendre la foire sur cinq jours.

détaille Stéphane Pergola, enseignant et historien lisulanu qui préside que celle de Lisula est bien "la plus vieille foire de Corse car la foire de Casamaccioli a été créée deux ans après en 1830" .