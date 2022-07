Feux de forêts : Les réservistes communaux de Lumiu mobilisés pour sauver leur patrimoine

Le manque de pluies et la vague de chaleur qui s'est abattue sur la Corse depuis le début de l'été augment les risques d’incendie portés au niveau maximum ce mardi 26 juillet en Balagne avec la levée d’un petit Libecciu.

Il n’en fallait pas plus décider les bénévoles de la réserve communale de sécurité civile de Lumiu à se mobiliser. Tôt ce matin ils ont emboité le pas à leurs collègues des RCSC Nessa et Corbara . Sous la conduite de leur chef d’équipe, M. Cyrille Orsini, la petite équipe a mené une action de prévention et de dissuasion sur l’ensemble du territoire de cette commune fortement exposée à l ’aléa feu d e forêt. Dans le courant de l’après-midi, les bénévoles ont reçu la visite de courtoisie du Lt-Colonel Jean-Noël Rigot , chef du secteur opérationnel sud et ouest , a ccompagné pa r le Capitaine Stéphane Orticoni , chef du centre de secours de Calvi, responsable du bassin opérationnel balanin et son adjoint, le Lieutenant Barthélémy Guerrini .



Cet échange, comme d’autres, témoigne de la volonté du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) de coopérer étroitement avec l’ensemble des acteurs participant au maillage défensif des territoires et des populations. C’est cette union des forces et des bonnes volontés qui doit créer la nécessaire résilience d’une île confrontée comme jamais, aux conséquences du dérèglement climatique.



Chaque initiative citoyenne locale, comme celle des réservistes communaux de Lumiu , contribue à montrer l’exemple à suivre dans cette âpre lutte pour la préservation notamment de notre patrimoine naturel.