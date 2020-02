Feu de Bavella : Le point sur la situation à 18 heures de ce mardi

La surface parcourue par l’incendie de Bavella est désormais de 2500 hectares.

Quatre groupes d’intervention feux de forêt (GIFF), soit 60 sapeurs-pompiers et 16 véhicules assurent la protection du village de Sari et du hameau de Togna. La mesure de confinement des habitants est maintenue.



Depuis le début de l’incendie, 3 colonnes, constituées de 180 sapeurs-pompiers du sud-est et unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile (UIISC), renforcent les effectifs présents dans l’île (SDIS 2A et 2B, UIISC5).



Evolution prévue



Météo France prévoit un retour en vigilance jaune « vent » à partir de 21 h et ce au moins jusqu’à demain matin. Si elle se confirme, cette amélioration des conditions météorologiques permettra dès demain matin l’intervention de 4 Canadair.