Feu d’artifice, spectacle de drones : tout ce qu’il faut savoir pour célébrer le 14 juillet à Bastia

Le dimanche 14 juillet 2024, la ville de Bastia propose le traditionnel deux d'artifice pour célébrer la Fête Nationale. Pour la deuxième année consécutive, la municipalité innove en ajoutant un spectacle aérien nocturne animé par des drones. Deux cents appareils télécommandés s'élanceront dans les airs pour offrir une chorégraphie lumineuse et musicale, mettant en valeur les symboles emblématiques de la ville. Ce spectacle précurseur précédera le traditionnel feu d’artifice, apportant une touche moderne et spectaculaire aux festivités.





Stationnement et transports



Pour ceux qui souhaitent venir en voiture, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Corse met à disposition son parking situé sur le port de commerce, gratuitement, de 20h00 à minuit. D'autres options de stationnement sont également disponibles : les parkings de la Gare, de la Citadelle, de Gaudin et de la place Saint-Nicolas seront accessibles pour vous permettre de trouver une place facilement et rejoindre la zone de spectacle sans tracas.



Pour faciliter encore davantage l'accès à l'événement, la Communauté d'Agglomération de Bastia propose la ligne de bus « N » gratuitement de 20h00 à 1h00. Une opportunité idéale pour se rendre au spectacle sans se soucier du trafic ou du stationnement.





Restrictions de circulation et de stationnement



Pour assurer la sécurité de tous et le bon déroulement de l’événement, plusieurs restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place :