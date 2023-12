Fêtes de fin d'année : Déjà 22 morts sur les routes, les contrôles renforcés en Haute-Corse

Les accidents ont augmenté par rapport à l'an passé. On a compté 22 tués, 428 blessées et 322 accidents sur les routes de Haute-Corse depuis le début de l'année. Du côté de la Corse du Sud, bien que les données ne soient disponibles que jusqu'à août 2023, les chiffres restent préoccupants. Durant cette période, 7 personnes ont perdu la vie, 263 ont été blessées, et 204 accidents ont été recensés. Face à ce terrible constat, les préfectures de l'ile vont renforcer les contrôles pendant la période des fêtes. "Des mesures supplémentaires seront déployées pendant la nuit du 31 décembre, soulignant l'importance d'une conduite responsable pendant les célébrations du Nouvel An." indique Magali Chapey, Directrice de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse.



Avec ces contrôles les autorités rappellent aux conducteurs la nécessité de respecter la réglementation et renforcent la sensibilisation pour garantir une prise de conscience accrue. "L'objectif est d'assurer un maillage territorial efficace sur l'ensemble de la Haute-Corse, concentrant les efforts là où les risques d'accidents sont les plus élevés, notamment sur les grandes routes territoriales." détaille Magali Chapey qui insiste "la sécurité routière demeure une priorité, et la vigilance de chacun est indispensable pour prévenir de nouvelles tragédies sur les routes corses."