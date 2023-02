Festival du cinéma italien : les belles expositions à voir au théâtre de Bastia

La traditionnelle exposition du Festival italien est consacrée cette année aux stars de Cineccittà. Quelle belle idée ! Dans le péristyle d’immenses photographies sont présentées par Don-Pierre Bernardi avec ces vedettes d’antan qu’étaient Sophia Loren et Marcello Mastroianni, mais aussi celles d‘aujourd’hui : Pierfrancesco Favino, Laura Morante, Roberto Begnini, sans oublier la troublante Monica Bellucci.

A voir aussi des « duos familiaux » : Vittorio Gassman et son fils Alessandro, Federico Fellini et son épouse Giulietta Masina…

Pratiquement toutes les stars accueillies à Bastia depuis trente-cinq ans sont aussi réunies dans l’entrée du théâtre, immortalisées sur les négatifs de Gérard Baldocchi, ancien reporter photographe du journal « Corse Matin » : Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ornella Muti, Stefania Sandrelli, Gina Lollobrigida, Ettore Scola, Dino Risi, Francesco Rosi, Mario Monicelli...

Enfin, exposées toutes les affiches du Festival italien de Bastia depuis sa création en

1988.