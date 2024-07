Festival L’Aria di a Sarra : une 5e édition éclectique

Sous l’impulsion de la mairie de Sarra di Farru, l’Aria di a Sarra offre une palette artistique étonnante pour cette cinquième édition estivale. Pendant sept soirées, les festivaliers pourront assister à une série de spectacles qui mêlent la tradition et la modernité. La scène musicale du festival sera en effet illuminée par des figures emblématiques de la musique insulaire telles qu’Antoine et Jérôme Ciosi, ainsi que Tony Fallone, un pianiste concertiste formé au Royal College of Music de Londres. Le groupe I Messageri, aux influences variées, et les formations 100% féminines Suarina et Terre Sonore enrichiront également le programme avec leurs performances uniques. Le Théâtre de Verdure de Sarra di Farru a accueilli également des artistes de renom comme Jean-François Zygel, Élodie Frégé et André Manoukian, ajoutant une touche d’excellence à cette célébration culturelle.



Le festival ne se limite pas à la musique : la Troupe Unità Teatrale présentera "Don Ch’E Rottu", une pièce originale de marionnettes qui promet de captiver petits et grands.



Une expérience culturelle accessible à tous



Cette nouvelle édition du festival ne se contente pas de célébrer les arts mais vise aussi à promouvoir l’accessibilité culturelle. La municipalité de Sarra di Farru met un point d’honneur à offrir des spectacles souvent gratuits, permettant ainsi de valoriser les artistes et les créations insulaires tout en rendant la culture accessible à un large public.



En marge des sept représentations principales, L’Aria di a Sarra propose « l’Édition Parallèle », une série d’ateliers ouverts à tous tout au long de la période estivale. Ces ateliers incluront des sessions de sculpture, de chant corse et de théâtre, offrant aux participants de tous âges l’opportunité de s’immerger pleinement dans l’univers artistique du festival.





Pour plus d'informations sur la programmation et les ateliers, ainsi que pour les réservations, il est conseillé de consulter le site web officiel du festival ou de se rendre à l’Office de Tourisme de Sarra di Farru.