Festival « Henry Mary » : les musiques sacrées et du monde ambiancent les nuits de Sartè

Rock, traditionnelle, sacrée ou classique cette année encore, malgré le fragile contexte sanitaire, l'église et la place de Sartè accueillent une programmation riche et éclectique : « Il fallait donner un grand festival à la région. J’ai choisi de faire jouer mon réseau afin de faire venir des artistes de haut niveau sur une grande place à Sartè. - explique Jean-Paul Poletti, - Il faut porter la Corse au plus haut niveau. Le but de ce type d’évènements sont les échanges qui peuvent se poursuivre à l’extérieur. ».



Le célèbre artiste a donc fait jouer son carnet d’adresses, empli de ses nombreuses rencontres pour offrir à la région de prestigieux concerts, variés : « Il y a eu des groupes de renommée internationale comme les Killer Queen, un spectacle avec la mezzo-soprano Eleonore Pancrazi, qui est la marraine de l’association, les voix d’Ukraine... Ce sont des gens que j’ai rencontré sur les scènes, cela apporte des valeurs pédagogiques. »

C'est un pari réussi celui de Jean-Paul Poletti "d'ouvrir les Corses à tous les genres musicaux". En effet depuis trois ans l’artiste, et directeur du centre d’Art Polyphonique de Corse, organise l'« Henry Mary », une manifestation musicale qui joue le dialogue des cultures à travers la musique.Depuis le 26 juillet, le festival Henry Mary accueille beaucoup de monde : « Il y a des locaux, des touristes, nous sommes contents. Beaucoup de mélomanes, de gens qui aiment musique qui sort de chez eux, qui ont envie de voir des choses. Il faut créer un pont avec les artistes si nous voulons arriver à l’international. Texplique Jean-Paul Poletti - « Nous avons une équipe extraordinaire ! Cependant, durant les spectacles avec la Covid, nous refusons du monde. Nous sommes obligés de demander les pass et s’il n’y a pas de pass, on refuse. Nous avons le même problème lors de nos tournées sur toute la France avec le Chœur, car dans certains endroits nous devons faire deux concerts par jour car les capacités sont restreintes. »Nelson Monfort, Antoine Ciosi, Juan Braceras et Marie Christine Fonlupt sont prévus sur scène en septembre avec des masterclasses animés par Le chœur d’hommes de Sartè.