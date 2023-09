Festival CorsiClassic 2023 : Quand la musique de chambre et le chant lyrique s'unissent

Crée à l’initiative de quatre jeunes musiciens qui ont fondé le Quatuor Agate, le Festival Corsi Classic revient du 24 au 26 septembre à la Cathédrale Santa Maria Assunta. Ces quatre corses d’origine et cœur, issus des plus grands conservatoires européens proposent à travers cet événement de démocratiser la musique classique et de la faire partager dans des lieux de l’île de beauté à forte valeur patrimoniale. Cette année encore le Festival promet une expérience musicale inoubliable et présente un programme riche et varié, mettant en lumière des artistes encore peu connus en France ainsi que des musiciens déjà célèbres.



Jeudi 21 septembre - 19 h 30 - Quintettes romantiques

La soirée d'ouverture nous transporte au cœur du romantisme allemand avec deux chefs-d'œuvre emblématiques. Laissez-vous envoûter par le quintette avec clarinette de Brahms et le quintette avec piano de Schumann, deux compositeurs qui rivalisent en tendresse, épopée et amour.



Vendredi 22 septembre - 19 h 30 - Musique en fête

La deuxième soirée vous invite à un voyage émotionnel à travers la musique de chambre et le chant lyrique. Les artistes du festival 2023 vous surprendront avec un programme festif, allant de l'élégance du quintette de Mozart à des pièces plus audacieuses, y compris l'envoûtante "Histoire du Soldat" de Stravinsky.



Samedi 23 septembre - 20 h 30 - Schubert mania

Le troisième soir est consacré au génie mélodique de Franz Schubert. Ses "lieder", des chansons pour soprano et piano, sont des joyaux musicaux. Ne manquez pas le quatuor "La Jeune Fille et la Mort", une œuvre aussi célèbre que le Boléro de Ravel.



Dimanche 24 septembre - 19 h - Attention, chefs-d’oeuvre !

La clôture du festival vous réserve une soirée exceptionnelle avec les chefs-d'œuvre de Mozart et Brahms. Le quintette avec clarinette de Mozart et le sextuor à cordes de Brahms vous feront vivre des moments de profondeur et de fraîcheur.