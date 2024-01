Festa di a Nazione à Calvi : Les organisateurs reversent l'intégralité des recettes à la paroisse et au collège Orabona

Les jeunes Calvais à l'origine de l'événement A Festa di a Nazione, qui a eu lieu en décembre dernier, ont choisi de faire preuve de générosité en reversant l'intégralité des bénéfices au collège Jean-Félix Orabona de Calvi et à la paroisse locale. A l'occasion d'une rencontre qui a eu lieu au sein de l'établissement scolaire, réunissant les élèves participants à la soirée, ainsi que des représentants du côté scolaire et religieux, deux chèques de 1000€ chacun ont été remis au principal Arnaud Cohade et à l'archiprêtre Louis El Rahi.



Don Côme Fabrizzy, l'un des jeunes calvais, exprime la raison derrière ce geste altruiste : "Ces deux chèques sont le remerciement pour la soirée que nous avons organisée le 7 décembre dernier pour A Festa di a Nazione. Nous voulons remercier les parents d’élèves, le principal, le curé, les enseignants et élèves, ainsi que toutes les personnes présentes à cette belle soirée sur la place de l’église. Nous souhaitions donc faire un don au collège Jean-Félix Orabona et à la paroisse calvaise en guise de remerciements. Une contribution financière destinée aux différents projets de ces deux structures indispensables à notre société."



Les 1000€ destinés au collège seront alloués au réaménagement des espaces extérieurs de l'établissement. Arnaud Cohade, le principal, exprime sa gratitude envers les jeunes : "Un grand merci à ces jeunes qui se sont mobilisés. Cette somme viendra s'ajouter au don de l'année dernière fait par le collectif Inseme Si Pò et servira à réaménager la cour. Les élèves auront la possibilité de décider eux-mêmes comment utiliser cet argent, contribuant ainsi à la création de projets tels que des espaces de détente ou des tables d'échecs. Cela renforce la convivialité et montre aux élèves que leur engagement peut porter ses fruits."



Les jeunes ont activement participé à la fabrication de la pulenda le 7 décembre sur la place de l'église, marquant leur implication dans la vie associative et culturelle de la cité. Sarah Ricard, élève du collège, partage son expérience enrichissante : "Cela nous a fait plaisir de participer à l'organisation de ces deux événements importants pour la ville de Calvi. Le trail pour le côté sportif et la préparation de la pulenda pour le côté culturel."



Une salle pour tous

Du côté de la paroisse, le don de 1000€ contribuera au financement des travaux d'amélioration des espaces publics, notamment dans la salle du rez-de-chaussée qui sera rendue accueillante pour tous. L'archiprêtre Louis El Rahi se réjouit de voir les jeunes financer une partie de cet espace dédié à la jeunesse. Il explique : "Cette salle sera mise à disposition entre midi et deux pour les personnes travaillant à Calvi et n'ayant pas le temps de rentrer chez elles durant la pause méridienne. Nous allons l'équiper d'une cuisine, créant ainsi un lieu de convivialité où chacun pourra partager un moment autour d'un repas. Cela renforcera également les liens entre les jeunes de l'aumônerie et la paroisse."