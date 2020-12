Festa di A Nazione : "Populu é Nazione" devant le buste de Pasquale Paoli à Ajaccio

Ce mardi matin à 11 heures, le cercle de réflexion politique "Populu/Nazione " a organisé une cérémonie de commémoration à Ajaccio, devant le buste de Pasquale Paoli, face à la citadelle. Malgré la pluie et bravant les embouteillages, une trentaine personnes avaient répondu à l'appel du Cercle.

Marie-Julie Ferrandi a rappelé l'histoire de la Corse ayant conduit à la célébration de ce 8 décembre depuis Pasquale Paoli, et renouvelé à l'initiative d'étudiants corses depuis les années 70, autour des rappels des constitutions corses de l'époque et de la célébration de l'immaculée Conception.

Olivier Jehasse est intervenu sur le sens à donner au 21 ème siècle à cette commémoration dans la Corse d'aujourd'hui.

Pierre Poggioli a, pour sa part, expliqué ce qu'était le cercle de réflexion politique " Populu/Nazione", sa création, ses objectifs, sa philosophie et ses activités d'échanges et de débats, ainsi que son programme pour les semaines à venir.

Puis une gerbe a été déposée devant la statue de Pasquale Paoli.

Les participants ont ensuite entonné "U diu vi Salvi Regina" avant de se séparer.