Fermeture du tunnel : les Bastiais sont-ils prêts ?

Ce ne sont pas moins de 33 000 véhicules qui chaque jour transitent dans le tunnel, ce qui correspond à environ le 50% du trafic quotidien qui circule dans Bastia.

À partir de ce 18 février à 22 heures, et au moins jusqu’au 11 mars, tous ces automobilistes qui empruntent quotidiennement le tunnel devront privilégier d’autres moyens de déplacement.

Malgré un plan d’action minutieusement étudié par les autorités afin de limiter les congestions, les Bastiais ne cachent pas leurs préoccupations, hantés par la peur de vivre pendant trois semaines au rythme des embouteillages.



"Je viens déjà en train donc pour moi y aura pas de changement, indique Noémie, 38 ans, préparatrice en pharmacie qui vit à Furiani, mais ce qui me peur c’est que tous ceux qui sont habitués à prendre la voiture tous les jours n’arrivent pas à changer leurs habitudes et que cela paralyse la ville. Quand il y a un accident dans le tunnel, on voit les conséquences sur la circulation, je n’ose pas imaginer…"



Du même avis est Suzzane, une retraitée qui vit sur le boulevard Paoli : "ce qui m’inquiète c’est le bruit., explique la femme qui reste dubitative concernant la capacité d’adaptation des Corses, je sais qu’ils ont mis en place des bus et qu’il y a la possibilité de faire du covoiturage, mais ici les gens ne le feront sûrement pas et nous aurons des embouteillages à rallonge à longueur de journée."



Comme Suzanne, Adrien, 27 ans, chauffeur de taxi, espère que les habitants des zones concernées changent leurs habitudes et "ne prennent la voiture qu’en cas de nécessité" en privilégiant les déplacements à pieds ou avec les transports en commun.

"Il n’y pas besoin de voiture pour aller boire le café. Pour se rendre au travail j’espère qu'on privilégiera le co-voiturage et que les gens commencent à utiliser le train ou le bus, précise le jeune homme résident à Pietranera qui s’inquiète surtout pour la durée de travaux , j’espère surtout que la durée des travaux ne dépassera pas la date prévue…



Flavie, jeune femme d’une vingtaine d’années qui travaille dans un bar a choisi de laisser sa voiture dans son garage pendant trois semaines et de se déplacer en train " Je n’ai pas le choix, je me déplacerai en train mais il faudra que je parte beaucoup plus tôt de la maison tout comme mon mari qui travaille de nuit et que du coup il devra rentrer plus tôt du travail pour éviter les embouteillages ...c’est toute une organisation et c’est un petit peu compliqué j’avoue, mais il faut le faire."



Les employés des commerces du centre-ville seront en effet très impactés par cette fermeture et ils se préparent pour affronter au mieux la période qui arrive. "En boulangerie, on commence à travailler à 6 heures, explique Manon, une jeune vendeuse qui travaille dans la rue Campinchi. Mais il n’y a pas de train à 5h30 du matin du coup on est obligé de venir en voiture, mais si le système de plaques d’immatriculation alternées devait entrer en vigueur…..cela compliquerait tout. J’espère qu’ils trouveront une solution pour les travailleurs, comme des dérogations, sinon je laisserai la voiture au parking relais et je prendrai un vélo, s’il y en aura..."



Il ne reste plus qu'à attendre...