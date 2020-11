Fermeture du port de Bunifaziu : Arrière toute pour la préfecture de Corse !

Le port de Bonifacio restera donc ouvert et pourra fonctionner normalement. Suite à une levée générale de boucliers, la préfecture de Corse a, donc, annulé en fin d'après-midi, l'arrêté de fermeture, pris le matin même , de façon unilatérale, sans aucune concertation avec l'Exécutif de Corse qui n'a pas caché sa colère . Ni même avec les acteurs économiques : la Chambre de commerce et d'industrie de Corse et l'interprofession des éleveurs ovins sont montés au créneau pour dénoncer l'arrêt du transport du fret. Cependant un autre arrêté sera pris prochainement mais cette fois-ci en concertation avec la Collectivité de Corse, l’Office des transports de la Corse (OTC), les agriculteurs et autres acteurs économiques, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Corse-du-Sud pour éviter de reproduire « une erreur faite dans la rapidité » selon Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud.Pour la préfecture de Corse, l’objectif de la manœuvre était surtout de fermer l’accueil aux passagers car " cela demande trop de moyens humains pour effectuer le contrôle des personnes arrivant de Sardaigne qui est considérée comme une zone où le virus du Covid-19 circule activement ". L'idée était de " concentrer les forces de police vers les ports les plus fréquentés de Corse afin d’optimiser au mieux la qualité des contrôles ". Pour Alain Charrier, ce ne sont donc pas les traversées vers l’Italie et la Sardaigne qui sont mises en cause vu que les traversées entre Ajaccio et Porto Torres sont maintenues.Dans cette logique de concentration des effectifs policiers, quel est donc le sort réservé aux autres ports de Corse moins fréquentés tel que Porto-Vecchio et Île-Rousse ? Pour Alain Charrier, ces infrastructures portuaires ne seront pas impactées par un futur arrêté. Elles resteront donc bien ouvertes, à l’inverse de Bonifacio qui verra la fin de l’accueil des passagers une fois le nouvel arrêté pris. Cependant, le fret devrait continuer à circuler.En ce qui concerne les traversées Corse-Continent, qui ne sont pas soumises au même protocole de contrôle puisqu’il s’agit du territoire français, Alain Charrier a précisé « travailler sur un nouveau protocole de contrôle plus strict même à bord des navires ».