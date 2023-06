Fermeture de la maternité de Porto-Vecchio : Paul-André Colombani en appelle au Gouvernement

Il note encore l’importance de renforcer les liens avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia « pour sécuriser les parcours grâce par exemple à des actions de coopération et de partage de dossiers, de la participation de la maternité de Porto-Vecchio au staff pluridisciplinaire ou pour mettre en place des consultations avancées de praticiens hospitaliers vers la clinique » en convenant que « le travail nécessitera d’inclure des réflexions sur la filière d’urgence et transport afin d’organiser la réponse à l’urgence obstétricale ».



Une réponse qui n’a toutefois pas été suffisante pour rassurer le député de la seconde circonscription de Corse-du-Sud. Sur ses réseaux sociaux, Paul-André Colombani a ainsi fait part de son inquiétude. « Nous avions compris, sur la base des échanges avec l’ARS de Corse, que le maintien de la maternité était acquis. Or, ce n’est visiblement pas le cas », déplore-t-il en regrettant que « le Gouvernement joue avec les mots en parlant du maintien de la périnatalité uniquement, ce qui ne veut pas dire sauvegarde de la maternité ». « La solution qui promet que les femmes pourront accoucher en urgence ou aux urgences ne nous convient pas », martèle-t-il.



Par ailleurs, il s’alerte qu’aucune garantie ne soit « apportée sur le financement de la clinique et sur l’arbitrage qui est en suspens », qui était au cœur de sa question. « Nous sommes surpris par le contraste entre les propos positifs prononcés il y a quelques jours par le Ministre de l’Intérieur, et la réponse apportée ce matin par le Ministre délégué en charge des Outre-Mer qui constitue un retour en arrière certain », conclut-il.