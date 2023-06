Femu a Corsica : « Il est temps de construire un accord politique pour solder le conflit entre la Corse et Paris »

- Nous sommes bien évidemment très préoccupés par cette violence clandestine souvent organisée, peu lisible avec des actions touchant des Corses, entrepreneurs, artisans, paisani… Nous réitérerons notre soutien indéfectible à nos compatriotes touchés par ces actes, et nous réaffirmons, ce que nous disons déjà depuis des dizaines d’années, que le seul chemin possible est celui du combat démocratique et de la lutte publique. L’État doit aussi montrer le chemin de l’espoir. Les tergiversations permanentes et la remise en cause du processus créent un contexte difficile dans lequel s’exerce des forces occultes qui font reprendre une certaine violence. Aujourd’hui, il faut construire une paix, une société en cohésion, aller vers la maîtrise de notre destin par un projet de société qui soit le plus viable possible, le plus démocratique possible et le plus partagé par tous. Évidemment, cela passe par une parole de l’État forte et une continuité de la parole de l’État. Il est temps d’arriver à une solution politique pour ce pays.- Quand on regarde le chemin parcouru par les Corses depuis des années avec l’arrêt de la violence politique par le FLNC, des partis qui se sont convertis à la lutte démocratique, ce climat de répression n’est pas acceptable. Quand on veut construire un pays, on ne peut pas, tous les matins, arrêter de jeunes militants ! La voie de la réconciliation passe par des concessions d'un côté et de l'autre. Bien sûr, on s’interroge sur ces méthodes-là ! On voit que des tendances s’opposent au sein de l’État. Est-ce une volonté gouvernementale ? Est-ce une volonté préfectorale ? On n’en sait rien ! En tout cas, ce n’est plus possible ! Il faut que ces méthodes de répression s’arrêtent, qu’on puisse tranquillement se réveiller le matin en Corse, construire un pays dans des relations de réciprocité et fraternelles avec l’État français. On n’en est pas là ! C’est le chemin que l’on souhaite pour, dès cette réunion, solder ce conflit déjà trop long- Nous tenons à remercier le travail effectué par la Commission sous la présidence de Jean-Félix Acquaviva avec le rapporteur Laurent Marcangeli. Ce rapport, qui a été voté à l’unanimité des membres de la Commission, est très clair : cet assassinat relève de l’affaire d’État ! Le rapport parle de « dysfonctionnements graves », d’« inactions », d’« erreurs », de « responsabilités », de « défaillances », de « zones d’ombre » et de « trous noirs ». Aucune hypothèse, même la plus haute - c’est-à-dire un assassinat de portée politique commandité et lié à la « haine d’État », comme on a pu le voir dans les échanges entre préfets - ne peut être écartée à ce stade. Ce que nous attendons de manière claire, c’est la vérité et la justice, dont une partie a été dévoilée par ce rapport. Pour aller au fond, il faut actionner l’article 40 du Code de procédure pénale qui garantit un prolongement judiciaire et la construction de la vérité de la justice que les Corses et la jeunesse attendent. C’est l’une des bases de l’accord qui a été signé l’an dernier entre le Ministre Darmanin et le Président Simeoni. Nous attendons ces éclaircissements nécessaires pour clôturer ce cycle de violence et avancer vers le chemin de la réconciliation.