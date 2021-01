Félix Benedetti terminera sa peine sous surveillance électronique

Le 16 décembre dernier le parquet antiterroriste de Paris a requis un an et demi de prison ferme à l'encontre de Félix Benedetti lors d'une audience qui avait pour objet un aménagement de peine sur le reliquat de sa condamnation à cinq ans de prison pour détention d'armes. Ce 19 janvier 2021 la décision a été rendue par le juge d'application des peines anti-terroriste : Félix Benedetti ne retournera pas en détention, il sera placé sous bracelet électronique à la fin du mois pendant un an et sept mois, la durée de la peine qu'il lui reste à purger. "Ses arguments tendant au refus d'assimilation entre le terrorisme corse et le terrorisme islamiste peuvent être légitimement entendus" écrit la juge dans ses conclusions - indique le militant sur son compte Facebook en remerciant tous ceux qui se sont mobilisés pour lui . "La mobilisation unitaire contre les requisitions d'incarcération du parquet a payé."