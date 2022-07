Faire un devis aisément avec un logiciel de devis

Chaque jour, des milliers d’entrepreneurs et autres indépendants se voient demandés de fournir des devis pour d’éventuelles collaborations ou travaux auprès d’un client particulier ou professionnel. Si ces demandes sont synonymes de travail potentiel et donc, de bonnes nouvelles pour l’entreprise concernée, elles peuvent aussi cacher une certaine inquiétude et une gestion complexe pour plusieurs indépendants. Pourquoi ? Tout simplement car les devis sont pour plusieurs entreprises, complexes à fournir et établir, parfois pour des raisons caduques. Grâce à diverses solutions, il est désormais aisé d’effectuer un devis rapidement, sans se soucier des obligations légales, d’oublier une ligne à facturer ou un produit à intégrer dans le prix proposé au client. Les logiciels de devis et de facturation sont extrêmement bien pensés de nos jours et ils facilitent très clairement la vie des entrepreneurs. Aucune erreur préjudiciable, moins d’oublis et un flux de travail plus évident dans le futur. Voici ce que propose un logiciel de devis compétent et qui permet notamment, de faire un devis de manière on-ne-peut-plus simple.La première solution pour tous les entrepreneurs est simple s’ils souhaitent effectuer un devis facilement grâce à un logiciel prévu à cet effet : le plus logique est de profiter d’un logiciel pensé pour leur corps de métier.La raison est simple, avec une solution pensée pour eux, le logiciel de devis embarque toutes les habitudes et les aspects fondamentaux des métiers concernés. Ils peuvent bien sûr diverger par instants mais globalement, les demandes et prestations restent souvent les mêmes.Voici pourquoi le logiciel de devis Obat s’adresse par exemple à toutes les entreprises travaillant dans le monde du bâtiment. Avec des fonctionnalités pensées et étudiées pour le BTP et tous ses travailleurs, un tel logiciel s’avance en tant que référence avec toujours le même objectif, à savoir faciliter la vie de ses clients et leur permettre de passer le moins de temps possible derrière le bureau et plus sur les chantiers. Pour créer vos devis facilement, la solution est toute trouvée. Si Obat est une référence dans le monde du BTP, d’autres logiciels de devis sont eux aussi, réputés et établis pour certains domaines professionnels précis. Il peut être important de cibler le sien et profiter de la référence dans son corps de métier est toujours une solution fiable et évidente, surtout si l’on veut gagner du temps pour effectuer un devis.Lorsque l’on effectue un devis, l’essentiel est de tout indiquer pour ne pas réserver de mauvaises surprises à son futur client et surtout, se retrouver handicapé au moment d’effectuer la prestation. Grâce à un logiciel de devis reconnu par l’État, vous êtes généralement accompagné et de ce fait, vous êtes déjà assuré de ne pas oublier les mentions obligatoires qui seront sans cesse inclues dans les documents établis et mis à jour automatiquement en fonction des changements de lois.Parfois, certains entrepreneurs se passeraient bien d’effectuer des devis, surtout si les travaux ou les prestations sont relativement simples, peu coûteuses et ainsi, très accessibles d’un point de vue financier. Cependant, la loi dispose d’une obligation de devis pour plusieurs professionnels. C’est le cas pour les entreprises de déménagement, de location de voiture, d’opération funéraire, d’appareillage auditif, de chirurgie esthétique, d’optique médicale et bien entendu, de dépannage, d’entretien ou de réparation dans le monde en bâtiment. Puisque ces devis sont obligatoires, ils réclament alors plusieurs mentions qu’il faut absolument fournir directement sur le document adressé au futur client potentiel. Il est également important de les mentionner, même si le devis n’est pas obligatoire dans la profession mais que l’on souhaite tout de même en proposer un, notamment après discussion avec le client.Voici les choses à obligatoirement mentionner sur le devis en ce sens :• La date du devis• Le nom et l’adresse de la société• Le nom du client auquel le devis est adressé• Date de début des travaux, durée des travaux• Décompte précis de toutes les prestations et des produits utilisés (quantité + prix unitaire)• Prix de la main d’œuvre si elle existe• Les frais de déplacement s’ils existent• La somme globale de la prestation en HT et TTC (y compris pour les auto-entrepreneurs non soumis à la TVA).Si la plupart des devis sont historiquement gratuits, l’entrepreneur en bâtiment peut faire lui-même le choix d’un tarif précis ou d’une gratuité. N’oubliez pas qu’un devis gratuit permet d’établir un premier contact entre le client et l’entrepreneur, là où un devis payant repousse habituellement les personnes ou entreprises cherchant une prestation particulière.Pour gagner du temps et comme vous l’aurez sûrement compris au fil de ces lignes, la meilleure solution se trouve incontestablement auprès d’un logiciel de devis et de facturation. S’il va, comme son nom l’indique, vous accompagner et vous aider pour la création du devis, il peut en faire de même pour la facturation en transformant toutes les données connues en quelques secondes.Là où une création personnelle fait perdre un temps fou au moment de transformer un devis en facture,De quoi permettre aux entrepreneurs de passer moins de temps derrière leurs tâches administratives et de continuer à prospecter, travailler et glaner des contrats en bonne et due forme. Grâce à un logiciel de devis bien pensé pour l’occasion, la transformation en facture ne se fait qu’en quelques secondes et permet par exemple, d’enlever certains produits utilisés dans un nombre moins important qu’attendu ou d’ajourner les heures de main d’œuvre. Tout en les intégrant automatiquement au logiciel de gestion comptable très souvent intégré au sein de ces mêmes solutions. De ce fait, un logiciel de devis est une aide fondamentale et non-négligeable pour tous les entrepreneurs qui souhaitent gagner un temps précieux et obtenir l’assurance de ne plus faire d’erreur.Avec autant de temps gagné surl’aspect administratif, vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur les chantiers ou les prestations en cours et surtout, continuer de démarcher de nouveaux clients. En fonction du corps de métier et notamment dans les bâtiments et travaux publics, il est fréquent de trouver les mêmes demandes et surtout, deDans ce cas, nul besoin de recommencer un devis depuis le début si vous utilisez un logiciel de devis bien pensé. Retrouvez une prestation équivalente et adaptez-la en quelques minutes à un nouveau client avec comme conclusion, de nouveau un temps précieux gagné et un rappel de ce que vous avez déjà effectué dans le passé à ce sujet. Les anciens devis peuvent être d’une grande aide et vous permettre de gagner un temps une fois de plus, non-négligeable.