Faire ses courses au drive, une idée de plus en plus répandue en Corse

Une montée en puissance de la performance



L’essor du drive en Corse s’explique par des habitudes de consommation chamboulées ces dernières années. « Le drive a ouvert en 2014, et cela a bien fonctionné dès le début, mais c’est surtout le Covid qui a servi d’accélérateur », glisse Delphine Poletti. Dès lors, pour suivre la demande, le gigantesque entrepôt, véritable ville dans la ville, fonctionne avec une cinquantaine de salariés chargés de collecter les articles à la place des clients. Le gros du travail est cependant réalisé par des robots, investissement de plusieurs millions d’euros que l’entreprise a réalisé en 2022 pour automatiser une grande partie du travail. Ce sont d’ailleurs ces efforts de modernisation qui permettent à ce drive d’être plus compétitif et rapide que les autres entreprises similaires de la région. « Chez nous, le client attend sa commande entre trois et cinq minutes », précise d’ailleurs la directrice du drive. Un point déterminant pour Nathalie, qui fait ses courses de la sorte depuis dix ans. « Dans les grandes surfaces, on passe trois heures en caisse et il y a trop de monde. Le drive, c’est la facilité, on vient chercher ses courses à l’heure qui nous correspond et c’est hyper rapide. Maintenant, je mets les pieds dans un magasin uniquement si j’ai deux-trois bricoles à acheter, sinon, pour les gros pleins, je passe systématiquement par le drive », souligne cette habitante de Borgo.





Livraison à domicile

Enfin, si le drive reste une tendance bien installée, une autre est en train de prendre de l’ampleur: depuis plus d’un an, l’enseigne développe la livraison à domicile, moyennant une rallonge de 10€ sur le montant final. Un coût qui peut certes paraître onéreux, mais qui trouve lentement des adeptes chez ceux qui, par souci de rapidité et d’efficacité, n’ont même plus envie de faire la queue en voiture pour récupérer leur course.