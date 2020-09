Faire-part originaux avec la start up fizzer

« Fizzer », qu'est-ce que c'est ?



Les avantages chez Fizzer

Choisir votre support entre une carte postale classique ou aimantée, un faire-part et un album photo ;

Sélectionner un modèle de carte ;

Personnaliser votre carte en ajoutant vos photos personnelles ;

Rédiger un message personnalisé sur votre carte ;

Indiquer vos destinataires et valider.

Sauvegarder et partager vos souvenirs en album photo ;

Partager régulièrement vos nouvelles avec vos proches grâce à une gazette ;

Bénéficier d’un service clientèle dynamique et attentif, pour répondre à vos éventuelles préoccupations et vous former à l’utilisation de la plateforme.



Fizzer, l’application idéale pour concevoir des faire-part originaux



Vos faire-part 100% uniques avec Fizzer

De la thématique (mariage, anniversaire, naissance, etc.) ;

Du design et du modèle de faire-part ;

Des images de votre faire-part ;

De votre texte personnalisé (y compris la police, la couleur et les filtres) ;

De votre signature.



Des packs à la portée de votre budget

Pack de 10 cartes à 21,90 € soit 2,19 € la carte ;

Pack de 40 cartes à 77,90 € soit 1,95 € la carte ;

Pack de 80 cartes à 149,90 € soit 1,87 € la carte.

Dans le but de faciliter la création et l'envoi de cartes postales en France, plusieurs sociétés, dont Fizzer, ont vu le jour.Le principe est simple : créer numériquement des cartes postales personnalisées et l'entreprise se charge de son impression et de sa livraison aux destinataires par la poste.Allez ici à la rencontre de la plateforme de conception et d’envoi de cartes personnalisées Fizzer, et découvrez comment il est aussi possible de se servir de ses fonctionnalités pour créer des faire-part originaux.Lancée en 2014 par Thibault Hagler, Baptiste Hamain et Vincent Porquet, la start up est spécialisée dans la conception et l'envoi de cartes postales personnalisées. Son objectif est d'aider ses utilisateurs à transformer leurs propres photos en cartes ou albums photos. En effet, elle vous permet d'exprimer vos sentiments, de surprendre ou de remercier vos proches à travers des cartes originales.Toutes les occasions de gaieté méritent d'être immortalisées. Que ce soit pour un faire-part de mariage , de naissance ou d'anniversaire, cette application simplifie la vie avec son service accessible sur internet, via web ou mobile.La simplicité figure au premier rang des avantages de cette start up. En effet, pour avoir vos cartes postales ou annonces personnalisées sur la plateforme, il vous suffit de :La start up s'occupe d'envoyer votre production à vos destinataires dans un bref délai par la poste et ce, dans le monde entier. Vos proches seront surpris de tomber sur un album photo ou une carte personnalisée avec votre (ou leur) photo dans leur boîte postale.Si vous manquez d'inspiration dans la rédaction du message de votre carte, vous pouvez choisir un exemple de texte pour une naissance , un mariage ou un anniversaire sur la page d'accueil de la plateforme.En outre, avec l’application, vous avez également la possibilité de :La start up dispose par ailleurs d'une application mobile disponible sur Android et iOS. Vous pouvez ainsi accéder à tous ses services depuis votre smartphone Android ou iPhone à n'importe quel moment de votre voyage.Au-delà de son principe de carte postale à personnaliser, la plateforme se positionne comme un bon outil de création de faire-part de première qualité.Il n’est pas difficile de créer des faire-part originaux avec Fizzer. Il vous suffit en effet de télécharger son application sur votre téléphone ou de vous rendre directement sur le site web de la start up, d’y créer un compte et de commencer la personnalisation de votre annonce.Avec cette application, vous bénéficiez d’une personnalisation totale de vos faire-part. En effet, depuis votre ordinateur ou votre mobile, vous pouvez choisir et modifier plusieurs options selon votre imagination et vos goûts. Il s’agit notamment :Une combinaison de ces options vous assure d’obtenir des faire-part originaux et uniques. La signature est particulièrement appréciée, car elle permet de vous identifier immédiatement comme auteur de la création.Après avoir laissé exprimer votre imagination, Fizzer s’occupe de l’envoi physique de votre carte par la poste (enveloppe et timbre compris). 4 feuillets de 14×14 cm sont envoyés à vos proches pour annoncer votre évènement.En 6 ans d'existence, la start up compte 1,3 million d'utilisateurs avec plus de 6 millions de cartes envoyées chaque année. Retrouvez ici quelques avis d'utilisateurs sur la plateforme Fizzer.La start up offre un prix de base (1 crédit) qui est de 2,39 € par carte, enveloppe et affranchissement inclus dans le monde entier. Mais vous pouvez opter pour l’achat d’un pack de crédits allant de 10 à 150, vous permettant de créer n’importe quel produit à tout moment de l’année. Les crédits n’ont pas de date limite d’utilisation :La plateforme vous garantit la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Alors, si vous avez envie de surprendre vos proches avec des faire-part originaux et personnalisés, Fizzer est le site ou l’application qu’il vous faut.