Extrême Sud : opération nettoyage ce dimanche à la plage de la Tonnara

Valentine Delivet est à l’origine de cette belle initiative soutenue par l’association Global Earth Keeper, qui a déjà mené plus d’une centaine d’opérations de ce type sur tout le territoire insulaire. En effet criques, plages et anses du littoral, même peu fréquentées reçoivent et emmagasinent des déchets de tous genres issus du plastique le plus communément.

« En garant les voitures depuis le parking de la Tonara, - on lit sur le post Facebook dz l'association - nous pourrons après une petite marche, nous rendre dans les lieux retirés et pourtant touchés par nos modes de consommations. Tout le monde peut s'y rendre. Nous nous attacherons à ôter le maximum en fonction de la marche retour que nous aurons à faire! Typiquement le genre d'endroit où les mains humaines en grand nombre sont les bienvenues. Passez le mot à vos amis, familles, connaissances, partagez l'événement »