Extraction de nickel dans le Cap Corse : l'entreprise Corsica Ressources défend "un dialogue ouvert et une information transparente"

Depuis plusieurs mois, le projet de Corsica Ressources divise. D’un côté, l’entreprise met en avant une opportunité économique et environnementale, estimant que l’extraction du nickel pourrait relocaliser une ressource stratégique tout en contribuant à la dépollution marine. De l’autre, les élus locaux et l’Office de l’environnement dénoncent un risque écologique et sanitaire, notamment en raison de la présence possible de fibres d’amiante issues des résidus de l’ancienne mine de Canari.

Le 13 mars dernier, lors d’une conférence de presse, les maires de Nonza et d’Ogliastro, accompagnés du président de l’Office de l’environnement de Corse, ont réaffirmé leur opposition ferme. Ils dénoncent une incompatibilité avec le PADDUC, qui interdit toute exploitation minière sur le littoral, et alertent sur l’impact potentiel sur le tourisme et l’image du Cap Corse.



Un "procès d’intention"

Dans son communiqué, Corsica Ressources contre-attaque et appelle à une analyse rigoureuse et impartiale. L’entreprise estime que le débat public a été faussé par des "informations erronées" et qu’un rejet sans attendre les conclusions scientifiques irait "à l’encontre d’une décision éclairée". "Tout jugement anticipé, avant l’examen des résultats scientifiques et environnementaux, risque d’induire en erreur les premiers concernés par ce projet", écrit-elle. Elle assure ne pas vouloir "s’immiscer dans le débat public insulaire", mais seulement proposer une initiative respectueuse des intérêts locaux.



Corsica Ressources insiste aussi sur les retombées économiques du projet, affirmant que les redevances minières bénéficieront directement aux communes concernées. Elle met également en avant l’absence de solution actuelle pour traiter la pollution aux métaux lourds présente dans les sédiments des plages.



Pour répondre aux critiques et renforcer la communication autour du projet, Corsica Ressources annonce la mise en ligne prochaine d’un site internet dédié, où seront publiées toutes les études et analyses disponibles. L’entreprise affirme également rester ouverte aux échanges avec les élus et les habitants.