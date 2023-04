Extension du groupe scolaire Defendini à Bastia : la première pierre est posée

L’école Defendini, aussi connue sous le nom de Legastellois, située dans les quartiers sud de Bastia, ne dispose à ce jour d’aucun espace dédié à la restauration. Cette situation contraint donc les quelque 116 élèves à se rendre dans une autre école, l’école Reynoard, pour déjeuner.

Aussi la ville de Bastia a-t-elle décidé d’engager des travaux pour édifier un nouveau bâtiment dans l’alignement de l’existant. Ce nouvel espace de 2314 m² abritera un restaurant mais aussi divers locaux permettant de pratiquer des activités périscolaires et extrascolaires en rapport avec la biodiversité, le développement durable, le numérique, la langue et la culture corse. Ces locaux seront destinés aux élèves de l’école Defendini mais aussi à d’autres enfants, hors période scolaire. « Ce projet répond à une réelle attente des enseignants, des élèves et de leurs parents qui souhaitaient pouvoir se restaurer sur place » explique Ivana Polisini, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique éducative et à la petite enfance. « On répare et on répond à un besoin avec ce projet éducatif conforme au développement durable puisque associé au restaurant scolaire sera adossé un jardin potager ».









Le réfectoire

Sur une surface de plancher 959 m², 200 seront dédiés à la restauration avec une capacité de 150 couverts. Une cloison mobile permettra de séparer classes élémentaires (sur 110 m²) et élèves de maternelles (95 m²). Pour des raisons de commodité, ce réfectoire a été conçu par les architectes (Orma Architettura – Jean Marc Chancel) au même niveau que la cour de la maternelle. La cuisine de type liaison froide et le restaurant seront contigus, satisfaisant aux réglementations en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Une autre partie de la nouvelle structure sera dédiée aux activités pédagogiques : bibliothèque, centre documentaire, espace numérique, salle polyvalente. Un ascenseur facilitera le déplacement des personnes à mobilité réduite.





Un jardin pédagogique

Enfin, faisant partie du projet d’extension : un jardin pédagogique de 400 m² et une « grainothèque » de 64 m². Les enfants, sous forme d’ateliers, pourront y étudier les plantes et mener des expériences autour des divers végétaux. Cet espace aura vocation à s’ouvrir à des publics extérieurs comme ceux des Centre de loisirs, en dehors des périodes scolaires. « Au-delà de l’enseignement, la réussite passe par le cadre et le bien-être basés sur la transition écologique et le développement durable » appuie Jean-Philippe Agresti, le recteur de Corse. Présent à cet évènement, le préfet de la Haute-Corse Michel Prosic a insisté de son côté sur le travail auprès des jeunes : « On a besoin de travailler pour la jeunesse, pour qu’elle grandisse dans des conditions optimales, qu’elle puisse bénéficier d’un service public de qualité et le 1er de ces services c’est l’école. On doit ça à la jeunesse pour la préparer au mieux à la citoyenneté avec les notions de solidarité. Quand la jeunesse va bien, c’est l’ensemble de la communauté qui va bien. Et c’est pour cela que l’Etat est aux côtés de la ville et de la jeunesse. La ville de Bastia avance, se développe et a encore des défis devant elle et les prend les uns après les autres ».





En présence de nombreuses personnalités comme le maire de Bastia Pierre Savelli, son adjointe à l’éducation, Ivana Polisini, le préfet de Haute-Corse Michel Prosic, le député de la 1ère circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, le recteur de Corse Jean-Philippe Agresti, la pose de la 1ère pierre a été purement symbolique, les travaux étant déjà bien avancés.