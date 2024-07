Experts-comptables et commissaires aux comptes de Corse : journée studieuse à Borgo

Cette nouvelle journée de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes a été, notamment, marquée par trois interventions de Jean-Pierre Patou, président de la chambre régionale des commissaires aux comptes de Aix-Bastia, Jean Saphores, membre du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et Sébastien Grippi, directeur de l'Urssaf de Corse et deux ateliers concoctés par l'ordre régional des experts-comptables et axés sur les grands sujets de l'heure : les outils numériques de l’Ordre et le plan de mise en œuvre de la facturation électronique et face à la menace grandissante de la cybercriminalité faire du commissaire aux comptes et l'expert-comptable des acteurs de la... cybersécurité.





Jean Saphores, ancien vice-président de l'ordre national des experts-comptables, a ainsi développé les mille et une évolutions du métier vers le numérique et le futur avènement de la facture électronique.

Christelle Dorizon-Fourquet, pour la chambré régionale des commissaires aux comptes a pour sa part a expliqué comment face à « cybercriminalité qui est une menace grandissante et bien réelle, n'épargnant personne y compris le commissaire aux comptes et l’expert-comptable, l'un et l'autre pouvaient à partir de moyens adéquats veiller au grain pour qu'à la cybercriminalité l'on oppose, désormais, la cybersécurité.