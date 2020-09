Exercice militaire " Vent d'automne" en Balagne

Entre Calvi et Corbara du lundi 7 au mardi 8 septembre

Entre Monticello et l’Ile Rousse le mercredi 9 septembre et entrera dans la ville à compter de 09h00

Autour du Camp Raffalli le jeudi 10 septembre

Entre le Camp Raffalli et Calenzana le vendredi 11 septembre et entrera dans la ville à compter de 7h00

Le 2e Régiment étranger de parachutistes organisera un exercice d’entraînement en terrain ouvert du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020 dans une région comprise entre Lumio, Cateri, l’Ile Rousse et Calenzana.L’exercice se déroulera comme suit :Cette manœuvre occasionnera une circulation de véhicules militaires plus importante qu’à l’accoutumée et des nuisances sonores causées par des tirs à blanc (absence de projectile) sans aucun danger pour la population.