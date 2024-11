Etudes médicales à l’Université de Corse : Jean-Jacques Panunzi interroge le gouvernement sur ses engagements

La question posée par Jean-Jacques Panunzi était simple, mais d'une importance capitale pour l'Université de Corse. L’engagement de l’État, via la convention tripartite 2023-2027, à verser 500 000 euros par an, destiné à couvrir une partie des charges salariales, n’a toujours pas été respecté pour les années 2023 et 2024. Ce retard met en péril plusieurs projets clés de l’établissement, dont l’extension du cycle de médecine. Pour Jean-Jacques Panunzi : « Le non-respect des engagements financiers entrave la mise en œuvre des priorités pédagogiques de l’Université de Corse. C’est notamment le cas pour l’ouverture de la deuxième et troisième années de médecine à Corte, projet pour lequel l’accréditation est liée à ces financements » a-t-il indiqué en prenant la parole au Sénat ce mercredi 27 novembre.La réponse du gouvernement, par l’intermédiaire de la secrétaire d’État en charge de l’intelligence artificielle et du numérique, a apporté un premier soulagement. « La signature tardive de la convention n’a pas permis le versement de 2023, mais je vous assure que le paiement sera effectué pour les années 2023 et 2024 d’ici la fin de l’exercice 2024, soit un total d’1 million d’euros », a précisé Clara Chapraz.L’autre volet de l’intervention du sénateur Panunzi portait sur l’ouverture des deuxième et troisième années d’études médicales à Corte, un projet-phare annoncé dès 2024 mais qui, à ce jour, reste au point mort. Depuis près de vingt ans, la filière santé à l’Université de Corse ne propose que la première année de médecine. L’objectif est désormais d’aller au-delà, afin de former sur place des professionnels de santé et d’atténuer les difficultés d’accès aux soins qui frappent l’île, a rappelé lz sénateur « L’accréditation du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) est bloquée », a expliqué Jean-Jacques Panunzi. « Cette validation dépend des moyens humains et matériels à mettre en place, lesquels restent tributaires des financements non versés par l’État. »Clara Chapraz a confirmé que ce dossier figure parmi les priorités du gouvernement. « Le projet de compléter le premier cycle d’études médicales à Corte est essentiel, non seulement pour la formation des jeunes Corses, mais aussi pour garantir des parcours professionnels adaptés aux besoins locaux. » Selon elle, le dossier d’accréditation déposé en juin dernier est encore en cours d’examen. « Une première expertise a révélé des éléments à compléter avant son passage devant le CNESER. Nous sommes en lien étroit avec l’université pour finaliser le programme pédagogique, les conventions avec les établissements de santé partenaires et les ressources humaines nécessaires », a-t-elle précisé, ajoutant que le gouvernement était pleinement mobilisé pour débloquer la situation.Jean-Jacques Panunzi a salué des réponses « encourageantes » mais reste vigilant : « Ce projet est important pour l’avenir de la santé en Corse. Si nous voulons accueillir des étudiants en deuxième et troisième années dès la rentrée 2025, l’engagement financier de l’État est indispensable, mais il faudra également garantir que les démarches administratives liées à l’accréditation se déroulent dans les délais, sous peine de retarder indéfiniment un projet de santé stratégique pour l’île. »En effet, l’accréditation doit impérativement être obtenue avant la fin de l’année universitaire pour permettre une mise en place concrète à la rentrée 2025.