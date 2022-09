Eric Humbert est le nouveau directeur adjoint du Conservatoire Henri Tomasi

" À l’heure actuelle on compte environ 500 élèves sur l’antenne d’ Aiacciu . Lorsque les effectifs seront plus stables et en rajoutant les élèves qui bénéficient des dispositifs Orchestre à l’ École ( OAE ) et Danse à l’ École , l’antenne d’ Aiacciu compte en général 700 élèves." Indique Eric Humbert .



L’établissement a une offre de formation variée en musique, danse et art dramatique. "Nous proposons des cours d’éveil et d’initiation à la musique ou à la danse aux enfants à partir de 5 ans puis un grand nombre de disciplines et d’ateliers en musique, danse et art dramatique que vous pouvez retrouver sur notre site internet."



En musique, le cursus est ouvert aux élèves à partir de 7 ans, en danse, à partir de 8 ans, en art dramatique, à partir de 15 ans. L’initiation à l’art dramatique est ouverte à partir de 11 ans. Le Conservatoire est le seul établissement en Corse à pouvoir délivrer des diplômes nationaux préprofessionnels tels que les Diplômes d’ Études musicales ou chorégraphiques ou théâtrales . Ces diplômes sanctionnent une formation de Cycle 3 spécialisé.