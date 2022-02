Éric Fraticelli : "j'ai grandi avec le festival du cinéma italien de Bastia"

Il court il court l’ami Figolu, pardon, Figoli de l’Enquête corse. Entre deux projections de films italiens il prépare la sortie de son film Permis de construire (9 mars), met au point Le Clan son 2ème long métrage et écrit le 3ème. « Je mets un point d’honneur à voir tous les films et j’essaye de ne pas être trop en retard sur le planning » nous dit-il. « J’ai déjà un film de retard et sitôt l’interview fini je fonce le voir ».



Pido, président, voilà une tâche qu’il prend très au sérieux. « Le festival du film italien a toujours était un rendez-vous important pour moi qui suis bastiais. J’ai grandi avec lui. J’adore le cinéma italien. C’est un évènement incontournable ».



Pour décerner les prix il aura autour de lui Noël Casale, auteur et metteur en scène, Claire Risterucci, créatrice de costume pour le cinéma et le théâtre, Molière de la meilleure costumière 2009, Lucia Memmi, vice-présidente de l’association Musanostra et France-Anne Ven Peteghem, directrice de la galerie Noir et blanc. « On n’est pas là pour influencer les autres. On donne notre avis sur chaque film et ensuite on décide ».



Outre le rôle du nationaliste Figoli dans l’Enquête corse, on l’a aperçu aussi dans « Un long dimanche de fiançailles », « De l’autre côté du lit », « La croisière » … et bien sûr dans la série Mafiosa. Son déclic pour le cinéma et la réalisation il l’a eu lors du tournage de l’Enquête Corse en 2004. En janvier 2017, il écrit et met en scène la pièce de théâtre Le Clan au Théâtre de Paris aux côtés de Philippe Corti, Denis Braccini et Jean-François Perrone. L’histoire d’un groupe de malfrats style pieds nickelés se lançant dans un enlèvement.



​C’est cette pièce qu’il a adaptée pour le cinéma et dont le tournage vient de débuter. En octobre Éric Fraticelli se lancera dans une troisième réalisation.