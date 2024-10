Équitation western : Sarah Rovina remporte deux titres au championnat de France

Lors des Finales des championnats de France NHRA, Sarah a décroché le titre de championne de France dans les catégories Limited Non Pro et Youth moins de 18 ans, tout en s'imposant également dans la classe Non Pro, hors finale. Son succès est d'autant plus remarquable qu'elle a été la plus jeune concurrente de la catégorie Limited Non Pro, qui rassemble des participants de tous âges.



Cette année, Sarah a validé une qualification qui pourrait lui permettre de participer à nouveau aux championnats du monde, dont les détails seront communiqués prochainement. En attendant, elle se prépare activement pour l'Euro Derby, qui se tiendra le mois prochain à Lyon, dans le cadre du salon du cheval Equitalyon.

Une échéance qui s'annonce cruciale pour l'avenir de cette jeune prodige de l'équitation.