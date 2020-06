Episode climatique d'Ajaccio : Gilles Simeoni au lycée Jules-Antonini

Une réunion de travail avec les équipes pédagogiques et administratives du lycée a permis, après la visite de l'établissement, de définir les objectifs à court terme et d’évaluer les premiers travaux d’urgence à réaliser.

L’objectif de cette réunion a également de préparer la rentrée scolaire de septembre 2020.

Les échanges ont notamment porté sur la délocalisation de certains ateliers dans le bâtiment A de l’ancien collège des Padule ; le renouvellement des matériels pédagogiques détériorés ; le plan et calendrier de remise en état des locaux endommagés et les travaux de prévention à réaliser.