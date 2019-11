Environnement. Un diagnostic santé innovant pour deux micocouliers de Bastia

La Mairie de Bastia a sollicité le réseau Arbre Conseil de l’ONF pour un diagnostic approfondi par test de traction de deux micocouliers, un devant la Mairie et un autre boulevard Graziani. Le premier présente une fissure longitudinale sur le tronc (les services techniques ont procédé à la coupe d’une charpentière, et à une réduction en hauteur et en densité du houppier suite à son apparition il y a une quinzaine de jours) ; le deuxième penche fortement du côté de la rue.

La Ville de Bastia s’inquiétait du danger potentiel de ces deux arbres, et souhaitait garantir la sécurité des biens et personnes, tout en essayant de les conserver.



Le test de traction consiste à soumettre l’arbre à une charge (similaire à des conditions de vent violent), et d’enregistrer en temps réel sa réaction (déformation des fibres du bois et soulèvement du plateau racinaire) grâce à des appareils de mesure.



Un expert de l’ONF est donc venu du continent pour réaliser les tests ce mardi 29 octobre, avec l’appui technique du Service Espaces Verts de la Mairie et la participation de la conseillère Arbre Conseil présente en Corse. Les premiers éléments d’analyse confirment que ces deux arbres pourront être conservés, sous réserve pour celui Boulevard Graziani d’effectuer une réduction en hauteur. Celui devant la Mairie ne nécessite aucuns travaux. Une surveillance régulière de ces arbres sera également assurée par le Service Espaces Verts.





Le réseau Arbre Conseil de l’ONF intervient régulièrement pour la Mairie de Bastia pour des diagnostics de son patrimoine arboré, la municipalité qui avait déjà fait réaliser le premier diagnostic approfondi au tomographe en Corse en 2018 pour les trois pins pignons du jardin Romieu, est aussi avant-gardiste pour le premier test de traction réalisée en Corse, sachant que seuls trois équipements de test de traction existent en France.