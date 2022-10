Environnement : 450 kg de déchets et 30 000 mégots ramassés en Corse par les dépollueurs de l'extrême

L'humanité dispose de moins de trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre si elle veut conserver un monde vivable et cela nécessite des actions immédiates, alertent les experts du GIEC. C'est dans ce contexte que Clément Chapel, éco-aventurier du collectif Sport Planète et fondateur de l'association Ploggathon, s'est lancé le 10 septembre dernier dans une aventure totalement inédite au départ de Calvi faire le tour de Corse à pied et en voilier avec 6 autres "Dépollueurs de l’extrême" et récolter le plus de déchets possibles à deux équipes.



Cette aventure symbolique a pour but de sensibiliser le plus grand nombre à la pollution plastique et de dénoncer nos modes de consommation. "Ici, le sport est défini comme levier pour éveiller les consciences et montrer que nous sommes toutes et tous capables d’agir à notre échelle pour préserver l’environnement. " explique l'aventurier.





Au cours de quatre semaines complètes sur le terrain, 34 actions de dépollutions ont été réalisées à travers de multiples disciplines sportives et défis en tout genre. Ce sont plus de 30 000 mégots et 450kg (soit 8m3) de déchets qui ont été ramassés et qui ne jonchent plus le territoire Corse et qui n'ont pas fini dans la mer Méditerranée, mais pour Clément Chapel "Le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas. Même mis à la poubelle, 10% des déchets finissent dans la nature et 70% enfouis ou incinérés ont également un impact sur l'environnement."



À chaque aventure, les dépollueurs de l'extrême lancent une cagnotte participative. Les fonds récoltés permettent la plantation d'arbres fruitiers : 25 ont été plantés en Corse.