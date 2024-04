Entreprendre pour apprendre Corsica : une journée d'action pour l'orientation

Flora, plutôt sûre d'elle, pense avoir, avec son groupe, rendu le projet parfait : « Enfin, pas parfait, mais on s'est préparé, donc ça va. » Tout comme les quatre autres groupes, le sien s'apprête à présenter leur réflexion et leurs solutions sur le sujet face à un jury de professionnels. L'exercice, intitulé Mini-Entreprise S, se déroule en partenariat avec l'éducation nationale, la CRESS (Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire) et l'engagement de la MACIF, assureur mutualiste. L'économie sociale et solidaire est d'ailleurs une des matières au programme de ces élèves. D'autres thématiques sont abordées, en fonction du partenaire de ces journées. Nadine Battistelli précise : « Depuis ce matin, les idées fusent. Depuis 11 heures, ils travaillent en groupe et sont accompagnés par des mentors d'Entreprendre pour apprendre, de la CRESS et de la MACIF. » Elle poursuit : « Notre objectif est de créer du lien entre les entreprises et les écoles. Les réformes actuelles nous poussent à former ces jeunes de demain aux métiers d'avenirs. » Selon les dernières études, un jeune ne connaît qu'une dizaine d'emplois autour de lui, l'objectif de cette journée est donc de lui en faire découvrir de nouveau. Et de les préparer à leurs futurs choix d'orientation. « C'est la première fois qu'on fait une activité extérieure au lycée cette année. On a dû créer notre propre entreprise, le logo et tout ça » ajoute Flora, visiblement heureuse de l'expérience. En tous cas, l'objectif de la journée semble atteint. À travers, cette expérimentation, Flora et ses camarades ont découvert de nouveaux métiers et pensé, un peu plus sérieusement, à leur avenir professionnel.