"Entre les vagues", un véritable raz-de-marée sur l’amitié en avant-première à Bastia

- Qu’est-ce qui vous a poussé à passer derrière la caméra alors que vous êtes issue du théâtre ?

- Quand j’étais comédienne au théâtre, j’ai découvert le montage par hasard et je me suis prise de passion. J’ai commencé à demander à des amis de me prêter des caméras. Ces petites bribes capturées sont passées de quelques secondes, en minutes puis en heures. Et de là, j’ai fabriqué mes premiers films.



- Quelle a été votre motivation pour choisir le thème de l’amitié ?

- Je trouve que l’amitié est une relation très forte et importante que l’on a dans une vie. Une notion complémentaire à l’amour et à la famille. Qui selon moi, n’est pas assez souvent mise à l’honneur et en valeur au cinéma.



- Pourquoi l’amitié au féminin et non au masculin ?

- L’amitié féminine, surtout dans le milieu artistique, est représentée par la rivalité alors qu’elle est tout autre. J’ai souhaité mettre en lumière mes propres expériences amicales pour contrecarrer cette idées préconçue de la dualité et non de la complicité.



- Comment avez-vous réussi à créer une complicité entre ces deux jeunes comédiennes ?

- Leur passion pour ce métier a grandement opéré. Le sujet évoqué les a touché ainsi que l’ensemble de l’équipe du film. J’ai rencontré 120 comédiennes. Quand Souheila Yacoub et Déborah Lukumuena se sont rencontrées, une réelle fusion s’est créée, une complicité naturelle et innée. À cet instant, j’ai su que c’était elles ».



- Quel reflet votre film porte t il sur la société ?

- Il y a de nombreuses choses en filigrane, principalement la vocation qui est une question en suspend dans le milieu de la classe populaire. À travers ce film, on observe la réalité de ces personnes qui n’ont pas de réseaux mais qui malgré tout se battent pour y arriver.