Entre défis et ambitions les élus insulaires présentent leurs vœux pour 2025

Michel Stefani, secrétaire régional du Parti Communiste, a marqué ses vœux par un appel à « construire l’unité populaire » face aux crises sociales, écologiques et politiques. « 2024 aura été une année de turbulences et de bouleversements, révélatrice de la crise politique profonde d’un second quinquennat Macron favorable aux plus riches et rendant la vie des plus modestes impossible. » Il a dénoncé les inégalités et la précarité qui frappent la Corse, attribuant ces difficultés à une « domination économique et sociale exercée par le Consortium des patrons corses. »



Pour Michel Stefani, il est urgent d'agir sur des enjeux concrets : « Promouvoir les services publics, construire des logements sociaux, augmenter les salaires : tout cela est possible sans changer de statut institutionnel. » Réaffirmant son opposition à « l’autonomie libérale », il a appelé à une transformation démocratique et écologique : « Nous devons donner un sens à la contestation populaire pour changer de politique et de système dans un processus démocratique. »